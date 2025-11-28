Live voetbal

Van Dijk meldt daags na CL-debacle tegen PSV op Instagram en doet beroep op Liverpool-fans

Virgil van Dijk
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
28 november 2025, 09:21

Virgil van Dijk heeft donderdagavond laat van zich laten horen op Instagram. De Liverpool-captain erkent dat dat de club momenteel door een moeilijke tijd gaat, maar heeft er alle vertrouwen in dat de crisis snel tot een einde kan komen.

Het gaat momenteel allerminst goed bij Liverpool. De Engelsen gingen woensdag in eigen huis hard onderuit tegen PSV, dat met 1-4 won. Het betekende de negende verliespartij in de laatste twaalf wedstrijden in alle competities: een ongekend slechte reeks. Het zorgt ervoor dat trainer Arne Slot momenteel flink onder druk staat. Waar de clubleiding eerder besloot om de oefenmeester tot de jaarwisseling de kans gaf om de boel om te draaien, is woensdagavond besloten om op donderdag een spoedoverleg over zijn toekomst te houden.

Van Dijk erkent de crisis waar The Reds momenteel doorheen gaan. "We hebben nu te maken met één van de zwaarste momenten uit onze reis, maar we weigeren om ons hierdoor te laten definiëren", aldus de Oranje-international daags na de 1-4 Champions League-zege van PSV op Anfield. "We zullen hier uitkomen. Ik geloof in dit team, met alles wat ik heb."

"Niets is ons ooit in de schoot geworpen. Wij hebben voor alles moeten vechten. Dit moment is wat dat betreft niet anders. We zullen niet opgeven. Elke uitdaging is een kans. We zullen samen groeien, elkaar oppeppen en laten zien dat onze kracht juist in elkaar ligt", vervolgt Van Dijk, die zich ook nog richt tot de Liverpool-fans. "Voor iedereen die ons support: we hebben jullie nu nodig, meer dan ooit!"

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
