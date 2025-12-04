Slot en Van Dijk aangepakt door Britse pers na nieuwe blamage Liverpool

Liverpool wist woensdagavond in eigen huis weer niet te winnen. In eigen huis liep de ploeg van Arne Slot, mede door matig optreden van Virgil van Dijk, tegen Sunderland tegen het eerste gelijkspel van de competitie aan: 1-1. In de Britse pers worden beide Nederlanders aangepakt na de wedstrijd.
Liverpool liep woensdag voor de zevende keer in veertien competitieduels tegen puntverlies aan, toen het in eigen huis niet verder kwam dan een gelijkspel. The Telegraph ziet dat het moeilijkste hoofdstuk in Slots trainersloopbaan nog altijd niet ten einde is. “Een slechte wedstrijd waarin Liverpool een gelijkspel haalde bewees dat er nog veel geschreven moet worden in het spijtige verhaal dat zich de laatste maanden ontvouwt.” De krant stelt dat Slot na de nieuwe mokerslag terug moet naar de tekentafel.
This Is Anfield geeft Slot een 4 voor de wedstrijd tegen Sunderland. “Hij gaf zichzelf afgelopen weekend wat ruimte, maar dit was weer een dramatisch optreden van Liverpool, waardoor nieuwe zorgen zijn ontstaan”, schrijft het fanmedium. “Er zat geen snelheid en urgentie in het spel tot de slotfase en Sunderland was grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Het team van de Nederlander lijkt zich te moeten opmaken voor een eindklassering in de middenmoot.”
Ook Van Dijk blijft niet buiten schot na het gelijkspel. Volgens de BBC is de 34-jarige verdediger ‘een schaduw van zichzelf’. “Van Dijk is zijn onoverwinnelijke uitstraling verloren”, klinkt het. Daarin wordt de Nederlander niet geholpen door de slechte vorm van Ibrahima Konaté en het feit dat Milos Kerkez nog niet zijn niveau van Bournemouth heeft aangetikt. “Maar de Nederlander heeft zelf ook problemen.” De BBC ziet zijn bizarre handsbal tegen PSV (1-4) als een goed voorbeeld daarvan. “Voor een verdediger die zo goed is, heeft Van Dijk de ongebruikelijke gewoonte om zijn rug naar de bal te draaien, wat Liverpool soms punten kost.” Waar Van Dijk niet in goede vorm verkeert, zou hij wel moeten uitblinken in leiderschap. “Ook dat ontbrak hier. Niemand inspireerde het team dat zich de wedstrijd niet eigen kon maken.”
Arne jij held. Jij was degene die Feyenoord wakker maakte, de slapende reus die jarenlang onder zijn niveau presteerde. Met jouw kracht, jouw tactisch vermogen en jouw manier van spelers beter maken zette je niet alleen Feyenoord op de kaart, je maakte de club weer financieel gezond en sportief relevant. Clubs werden vernederd, spelers groeiden boven zichzelf uit en heel Nederland zag weer wat echt toptrainerschap is. Je verdiende een stap naar de absolute top. En meteen in je eerste seizoen werd jij de eerste Nederlandse trainer ooit die de Premier League won. Dat is geen geluk, dat is vakmanschap. Dit seizoen loopt het minder, maar zelfs dan staat Liverpool er allesbehalve slecht voor. De verwachtingen liggen simpelweg hoger bij een trainer van jouw niveau. Alle kritiek nu is eigenlijk bewijs dat je de lat zelf zo hoog hebt gelegd. Hoe dan ook: jij gaat nog heel veel prijzen pakken. Jouw tactiek, jouw visie en jouw leiderschap verdwijnen niet door een paar mindere weken. Je hoort bij de top en dat zal je telkens opnieuw bewijzen. Klopp ging, maar Slot liet zien dat de lijn doorgetrokken kan worden. Arne blijft Arne: rustig, scherp, modern, en een trainer die elke club beter maakt. Liverpool, Feyenoord, iedereen die met jou werkt weet dat het goed komt. De weg is lang, maar jij wint altijd op de lange termijn.
Groot gelijk. Slot presteert schandalig bij Liverpool. Vorig jaar het geluk dat Klopp een geweldige selectie en een geweldige topsportmentaliteit had achter gelaten wat het kampioenschap opleverde. Nu 500mln!!! geinvesteerd en de club is compleet kapot gemaakt. Niks van het Klopp tijdperk staat nog overeind. En je ziet de gevolgen gelijk. De club presteert niet. Nederlaag na nederlaag. Zelfs PSV is Slot al 2 seizoenen op rij de baas met een minimaal budget in vergelijking met Slot. Bestuur zei 2 wedstrijden, 2 overwinningen. Slot levert niet en er kan daarom maar 1 conclusie zijn. Slot zit nu bij het bestuur om zijn ontslag te vernemen. Een andere uitkomst is niet logisch. Het is tijd dat Liverpool de trainer krijgt die het verdient en die iedereen weer trots kan maken op de club. Want dit is een grote schande zoals men in de voetbalwereld over spreekt.
@FrankdeG Verander “Liverpool” eens in “FCUpdate” en “Slot” in jouw eigen naam, en het verhaal klopt ineens perfect. Jarenlang draai je hier dezelfde cirkel: overdrijven, provoceren, spelen alsof je namens een hele club spreekt en ondertussen elke discussie laten ontsporen. Als FCUpdate dezelfde standaard zou hanteren voor jou als jij voor Slot, dan had je allang een gesprek gehad bij het “bestuur” hier, en waarschijnlijk ook een rode kaart ontvangen. Want eerlijk is eerlijk: wat jij “analyse” noemt, is vaak niet meer dan uitvergroten, dramatiseren en constant olie op het vuur gooien. Als iemand dat niveau van “presteren” zou leveren als trainer, dan had ieder bestuur inderdaad al lang ingegrepen. Misschien is het dus tijd dat FCUpdate de trainer krijgt die het verdient, en dat bepaalde accounts even op de bank worden gezet om af te koelen.
@FrankdeG: je valt in herhaling, maar goed dat doen anderen hier ook en ik betrap mezelf er ook wel eens op. Dus sja. We moeten niet uit het oog verliezen dat het maar meningen zijn die we hier verkondigen, onafhankelijk voor welke club je bent. Het is niet enorm belangrijk. Wat Slot betreft heb ik het al vaker gezegd (daar heb je zo'n herhaling): ik vind hem een ruim overschatte trainer en uit de laatste periode bij Liverpool blijkt dat hij ook maar gewoon een gewone alledaagse trainer is. Die ze er net zo goed uitschoppen als hij niet meer presteert. En dan ben ik het ook nog met je eens dat hij behoorlijk lang heeft mogen teren op de nalatenschap van Klopp. Ik ben verder benieuwd of hij nu nog mag aanblijven. Dat zou wel raar zijn aangezien ze hebben geëist dat hij 2 wedstrijden op rij moest winnen en daar is hij niet in geslaagd. De winst van Psv pasgeleden vond ik trouwens van hoge klasse. Ik denk dat niemand dat verwacht had van Bosz en de zijnen.
@KC21, reageer gewoon ontopic. Je reactie is gewoon raar. Slot maakt er feitelijk een rotzooi van. Liverpool fans roepen 1000x ergere dingen dan dat ik schrijf. En dan mag ik dit van jou niet schrijven omdat jij kennelijk bepaalt waar mensen kritisch op mogen zijn en waar niet op? Hou toch op. Jij hebt inmiddels ook al meerdere rode kaarten gehad van FCUpdate en bent rijp voor een nieuwe. Stop met provoceren en reageer gewoon ontopic.
