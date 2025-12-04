Slot en Van Dijk aangepakt door Britse pers na nieuwe blamage Liverpool

Liverpool wist woensdagavond in eigen huis weer niet te winnen. In eigen huis liep de ploeg van Arne Slot, mede door matig optreden van , tegen Sunderland tegen het eerste gelijkspel van de competitie aan: 1-1. In de Britse pers worden beide Nederlanders aangepakt na de wedstrijd.

Liverpool liep woensdag voor de zevende keer in veertien competitieduels tegen puntverlies aan, toen het in eigen huis niet verder kwam dan een gelijkspel. The Telegraph ziet dat het moeilijkste hoofdstuk in Slots trainersloopbaan nog altijd niet ten einde is. “Een slechte wedstrijd waarin Liverpool een gelijkspel haalde bewees dat er nog veel geschreven moet worden in het spijtige verhaal dat zich de laatste maanden ontvouwt.” De krant stelt dat Slot na de nieuwe mokerslag terug moet naar de tekentafel.

This Is Anfield geeft Slot een 4 voor de wedstrijd tegen Sunderland. “Hij gaf zichzelf afgelopen weekend wat ruimte, maar dit was weer een dramatisch optreden van Liverpool, waardoor nieuwe zorgen zijn ontstaan”, schrijft het fanmedium. “Er zat geen snelheid en urgentie in het spel tot de slotfase en Sunderland was grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Het team van de Nederlander lijkt zich te moeten opmaken voor een eindklassering in de middenmoot.”

Ook Van Dijk blijft niet buiten schot na het gelijkspel. Volgens de BBC is de 34-jarige verdediger ‘een schaduw van zichzelf’. “Van Dijk is zijn onoverwinnelijke uitstraling verloren”, klinkt het. Daarin wordt de Nederlander niet geholpen door de slechte vorm van Ibrahima Konaté en het feit dat Milos Kerkez nog niet zijn niveau van Bournemouth heeft aangetikt. “Maar de Nederlander heeft zelf ook problemen.” De BBC ziet zijn bizarre handsbal tegen PSV (1-4) als een goed voorbeeld daarvan. “Voor een verdediger die zo goed is, heeft Van Dijk de ongebruikelijke gewoonte om zijn rug naar de bal te draaien, wat Liverpool soms punten kost.” Waar Van Dijk niet in goede vorm verkeert, zou hij wel moeten uitblinken in leiderschap. “Ook dat ontbrak hier. Niemand inspireerde het team dat zich de wedstrijd niet eigen kon maken.”