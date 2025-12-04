Virgil van Dijk vindt niet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de tegengoal van Liverpool tegen Sunderland (1-1). De verdediger leverde de bal zomaar in, waarna deze via zijn achterwerk langs Alisson werd geschoten.
Liverpool liep woensdag opnieuw tegen puntverlies aan in de Premier League. In eigen huis werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen promovendus Sunderland. De ploeg van Arne Slot kwam met 0-1 achter, maar door een van richting veranderd schot van Florian Wirtz hield de Engelse kampioen toch een punt over aan het duel. Bij de tegengoal zag Van Dijk er niet goed uit. De aanvoerder leverde de bal zomaar in, waarna Chemsdine Talbi de bal via zijn achterwerk in het doel schoot.
Na afloop van de wedstrijd was Van Dijk zich van geen kwaad bewust. “Omdat de bal er via mij inging?”, vroeg de verdediger zich af. Vervolgens wordt hij eraan herinnert dat hij de bal daarvoor zomaar inleverde. “Ik probeerde een pass te geven, maar die was niet goed. Daarna ging de bal er via mij in. Dat was niet goed, maar ik denk niet dat ik daar heel veel aan kan doen. Als je mij de schuld wil geven, prima”, besluit hij.
Slot vergeleek het duel van woensdag met de zege op West Ham United (0-2) van afgelopen weekend. “Een wedstrijd waarin we niet veel tegen kregen, maar ook niet veel creëerden. Natuurlijk hadden we veel pech met het doelpunt dat we tegen kregen, maar ik vond onze reactie achteraf wel goed”, zegt de trainer bij Sky Sports. “Er waren niet veel kansen voor beide teams, maar we hebben gedaan waar ik op hoopte: proberen, proberen en proberen te scoren.”
