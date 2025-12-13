is dolgelukkig met de steun die hij krijgt vanuit de fans van Ajax. Tijdens een interview met het Algemeen Dagblad grijpt hij een moment om de supporters van de Amsterdamse club te bedanken. In datzelfde interview legt hij de verschillen tussen de ontslagen John Heitinga en interim-trainer Fred Grim bloot.

Gloukh kwam afgelopen zomer voor zo’n vijftien miljoen euro over van Red Bull Salzburg en kende een wat wisselende start. Toch is de Israëliër, mede dankzij een doelpunten tegen PSV en afgelopen woensdag tegen Qarabag, uitgegroeid tot publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA. Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan sprak Gloukh voor een stuk, maar zag het interview ‘halverwege’ plotseling onderbroken worden door de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

De man uit Israël had een boodschap voor de aanhang. “Ik wil ‘thank you’ zeggen tegen de fans. Ze zijn één van de redenen dat ik hier kwam. Ik hoorde al eerder dat ze geweldig zijn en dat is helemaal uitgekomen. Ze zijn geweldig voor me”, aldus Gloukh.

“Ik merk het ook als in de stad ben. Als ik naar een restaurant ga, komen supporters vaak op me af. Dat is erg leuk om mee te maken. Ik voel me heel goed. Dat komt door ook de klik met onze supporters. Ik hoop dat dat zo blijft”, voegt hij eraan toe.

Verschil tussen Heitinga en Grim

Vervolgens laat Gloukh zich kort uit over de verschillen tussen Heitinga en Grim. “Wat er is veranderd onder de nieuwe trainer? Niet heel veel. Een aantal kleine dingen. Het voelt vaak als een frisse start. En als je drie keer wint, komt dat de sfeer en het vertrouwen ten goede. Daar willen we nu mee doorgaan. Op deze manier kunnen we succes boeken. Ook tegen Feyenoord”, sluit hij af.