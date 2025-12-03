Henk Spaan genoot dinsdagmiddag van het optreden van en in het duel tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Waar eerstgenoemde volgens de schrijver opleeft door de vastigheid die Fred Grim brengt, ergert hij zich bij de Israëliër om het feit dat mensen continu sceptisch blijven over hem.

Ajax won dinsdag in eigen huis met 2-0 van FC Groningen in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat het duel zondag na zes minuten was gestaakt door vuurwerk op het veld. De doelpunten werden gemaakt door Mika Godts en Aaron Bouwman. Spaan stelt in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool dat de jonge Belg inderdaad goed speelde, maar tegen Benfica een week eerder juist slecth was. “Het wachten is op stabiliteit”.

In plaats daarvan, had Spaan zelf twee anderen op het oog in het duel met Groningen. “Kenneth Taylor, die baat heeft bij de vastigheid van Grim, speelt veel beter sinds diens komst.” De zestigjarige oud-keeper werd begin november aangesteld als interim-trainer na het ontslag van John Heitinga. Hoewel Taylor dus een stuk beter is gaan spelen, ziet Spaan nog wel een probleem bij de middenvelder. “Wat mankeert is enige scherpte voor het doel.”

“Gloukh was nummer twee die de aandacht trok, althans de mijne, de rest van het lege stadion keek naar Godts”, gaat de journalist verder. Spaan besluit dan een opsomming te maken van verschillende goede acties en passes van de zomeraanwinst, waar hij zeker zes momenten aanhaalt. “Ik vraag me af wat Gloukh allemaal moet doen om de scepsis te begraven op de middenstip.”