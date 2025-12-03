Henk Spaan genoot dinsdagmiddag van het optreden van Kenneth Taylor en Oscar Gloukh in het duel tussen Ajax en FC Groningen (2-0). Waar eerstgenoemde volgens de schrijver opleeft door de vastigheid die Fred Grim brengt, ergert hij zich bij de Israëliër om het feit dat mensen continu sceptisch blijven over hem.
Ajax won dinsdag in eigen huis met 2-0 van FC Groningen in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat het duel zondag na zes minuten was gestaakt door vuurwerk op het veld. De doelpunten werden gemaakt door Mika Godts en Aaron Bouwman. Spaan stelt in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool dat de jonge Belg inderdaad goed speelde, maar tegen Benfica een week eerder juist slecth was. “Het wachten is op stabiliteit”.
In plaats daarvan, had Spaan zelf twee anderen op het oog in het duel met Groningen. “Kenneth Taylor, die baat heeft bij de vastigheid van Grim, speelt veel beter sinds diens komst.” De zestigjarige oud-keeper werd begin november aangesteld als interim-trainer na het ontslag van John Heitinga. Hoewel Taylor dus een stuk beter is gaan spelen, ziet Spaan nog wel een probleem bij de middenvelder. “Wat mankeert is enige scherpte voor het doel.”
“Gloukh was nummer twee die de aandacht trok, althans de mijne, de rest van het lege stadion keek naar Godts”, gaat de journalist verder. Spaan besluit dan een opsomming te maken van verschillende goede acties en passes van de zomeraanwinst, waar hij zeker zes momenten aanhaalt. “Ik vraag me af wat Gloukh allemaal moet doen om de scepsis te begraven op de middenstip.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat verwacht Spaan precies? Ik ben namelijk ook sceptisch over Gloukh, en dat is niet zomaar. Het is een typische momentenvoetballer: af en toe een mooie actie, maar veel te weinig constante invloed op een wedstrijd. Daarnaast stoort vooral zijn mentaliteit. Dit seizoen liet hij al merken dat hij ontevreden was toen hij niet in de basis stond, nog voordat Heitinga werd ontslagen. En daar gaat het bij mij mis. Een speler van zijn leeftijd en niveau moet vooral kritisch naar zichzelf kijken en meer van zichzelf eisen, niet meteen wijzen naar de trainer. Zolang hij die stap mentaal niet zet, blijft hij gewoon een talent met flitsen, niet iemand die het elftal structureel beter maakt. Tot nu toe vind ik hem dan ook vrij matig.
Spelers al Gloukh kunnen natuurlijk zeker wel voetballen, maar die hebben juist die vastigheid nodig om goed te kunnen renderen. Op één of andere manier geldt het voor zowat elke speler, want met dan weer 3 weken op de bank en dan weer een wedstrijdje spelen zorgt er voor dat je niet goed in je ritme komt. Je zult toch continuïteit moeten creëren waarbij spelpatronen erin worden geslepen. Voor de rest, laat de buitenwacht maar kletsen over Ajax.
@Docker Grappig hoe het altijd werkt. Als het om spelers van een andere club gaat, staat het oordeel bij sommigen al klaar zelfs na drie invalbeurten. Maar zodra het over de eigen spelers gaat, moet iedereen ineens begrip hebben voor “continuiteit, vastigheid en spelpatronen”. Het valt gewoon op hoe selectief sommige meningen zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat verwacht Spaan precies? Ik ben namelijk ook sceptisch over Gloukh, en dat is niet zomaar. Het is een typische momentenvoetballer: af en toe een mooie actie, maar veel te weinig constante invloed op een wedstrijd. Daarnaast stoort vooral zijn mentaliteit. Dit seizoen liet hij al merken dat hij ontevreden was toen hij niet in de basis stond, nog voordat Heitinga werd ontslagen. En daar gaat het bij mij mis. Een speler van zijn leeftijd en niveau moet vooral kritisch naar zichzelf kijken en meer van zichzelf eisen, niet meteen wijzen naar de trainer. Zolang hij die stap mentaal niet zet, blijft hij gewoon een talent met flitsen, niet iemand die het elftal structureel beter maakt. Tot nu toe vind ik hem dan ook vrij matig.
Spelers al Gloukh kunnen natuurlijk zeker wel voetballen, maar die hebben juist die vastigheid nodig om goed te kunnen renderen. Op één of andere manier geldt het voor zowat elke speler, want met dan weer 3 weken op de bank en dan weer een wedstrijdje spelen zorgt er voor dat je niet goed in je ritme komt. Je zult toch continuïteit moeten creëren waarbij spelpatronen erin worden geslepen. Voor de rest, laat de buitenwacht maar kletsen over Ajax.
@Docker Grappig hoe het altijd werkt. Als het om spelers van een andere club gaat, staat het oordeel bij sommigen al klaar zelfs na drie invalbeurten. Maar zodra het over de eigen spelers gaat, moet iedereen ineens begrip hebben voor “continuiteit, vastigheid en spelpatronen”. Het valt gewoon op hoe selectief sommige meningen zijn.