Ajax moet serieus nadenken over een nieuwe bestuursvorm, zo stelt Louis van Gaal dinsdagavond bij Pauw & De Wit. De adviseur van de Amsterdammers vindt het niet normaal dat er in de afgelopen drie jaar liefst 35 bestuursleden zijn vertrokken.

Van Gaal is momenteel als adviseur van de raad van commissarissen verbonden aan Ajax. De voormalig bondscoach is van mening dat de Amsterdamse club met de huidige bestuursvorm niet stabiel kan worden. “De laatste drie jaar zijn er 35 bestuursleden opgestapt. Dat kan toch niet?”, vraagt hij zich hardop af. “Dan heb je toch de verkeerde bestuursvorm?”

Artikel gaat verder onder video

Voor Van Gaal is het dus duidelijk: de bestuursvorm van Ajax moet veranderen om effectiever te worden. “Er moet onderzoek naar de bestuursvorm plaatsvinden.” Daar lijken de Amsterdammers ook wel oren naar te hebben. Halverwege november werd namelijk bekend dat Ajax onderzoekt hoe het voetbalbedrijf op een efficiëntere manier kan worden geleid. Daarbij wordt ook gedacht aan een vertrek van de beurs.

Als de bestuursvorm is aangepast, is Ajax er volgens Van Gaal nog niet. “Dan ga je nog eens kijken wat je aan het technische gedeelte moet veranderen. Het is heel moeilijk om dat binnen twee jaar te normaliseren”, stelt de oud-trainer.