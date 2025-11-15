Ajax gaat de eigen beursnotering kritisch tegen het licht houden. Dirk Anbeek (vicevoorzitter van de raad van commissarissen) en Ernst Boekhorst (voorzitter van de bestuursraad) lieten vrijdag weten dat beoordeeld zal worden of Ajax een beursgenoteerd bedrijf moet blijven.

Ajax hield vrijdag de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die bij afwezigheid van een voorzitter werd voorgezeten door Anbeek. Hij liet weten dat Ajax onderzoek doet naar een efficiëntere samenwerking: het kan en moet beter, weet de club. “Er is bereidheid van directe betrokkenen om er serieus mee aan de slag te gaan”, citeert Ajax Showtime.

“Denk ook aan de juridische regelgeving van de vennootschap. Er zijn meerdere opties en dat gaan we in de nieuwe RvC-samenstelling tegen het licht houden. Het moet draaien om voetbal met een efficiënte structuur daaromheen”, liet Anbeek weten, om daarna te benadrukken: “Schrijf alsjeblieft niet: Ajax wil van de beurs af. Dat is onjuist. Wij gaan alle opties onderzoeken om dit voetbalbedrijf efficiënter te kunnen maken. De beursnotering neemt daar plaats in.”

Anbeek beseft dat een beursexit niet alle problemen oplost. “De weg naar financiële duurzaamheid is ingezet. Dat kan alleen bereikt worden met sportieve prestaties en de kracht van de jeugdopleiding. Uiteindelijk zijn wij ook een bedrijf waar een gezonde financiële huishouding het uitgangspunt moet zijn.”

Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad van Ajax, zei tegen de NOS dat het ‘heel goed’ is om na te denken over een beursexit. “Het is een scenario, een uitkomst, het kan een stip aan de horizon zijn. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om eerst te kijken wat je nodig hebt en hoe dat eruitziet. De vicevoorzitter van de raad van commissarissen zegt dat ook.” Sinds 1998 is het aandeel Ajax genoteerd op de Amsterdamse beurs.