Rafael van der Vaart staat er momenteel niet voor open om een functie te gaan bekleden bij Ajax. Dat onthult de oud-middenvelder van de Amsterdamse club bij Vandaag Inside. Wel is Van der Vaart van mening dat er te weinig clubmensen rondlopen bij Ajax.

Presentator Wilfred Genee vroeg Van der Vaart tijdens de uitzending of een functie bij Ajax iets voor hem is. Daarop reageerde de oud-Ajacied glashelder. "Nee", luidt het korte maar krachtige antwoord, waarna tafelgenoot René van der Gijp vraagt of het wel iets is voor Wesley Sneijder. "Hij wil alles alleen doen, denk ik. Hij wil het liefst allen doen trainen, technisch directeur...."

Johan Derksen vraagt vervolgens of Van der Vaart het niet gek vindt dat er zo weinig ex-Ajacieden bij de club rondlopen en alleen maar 'jongens met boekenwijsheden'. De oud-middenvelder beaamt dat. "Ik kom er natuurlijk weleens", reageert Van der Vaart. "Ze lopen allemaal met een laptopje en iedereen heeft een rol, maar dan denk ik: wat dan?"

Van der Vaart nooit gevraagd voor rol bij Ajax

Van der Vaart stelt vervolgens dat het probleem bij Ajax 'natuurlijk veel groter' is. "Wij als ex-voetballers weten het natuurlijk allemaal beter, maar weten we het echt beter?", vervolgt hij. "Maar ik verbaas me er wel over, ik ben nog nooit echt gevraagd voor een rol. Of Wesley. Ja, een bak koffie drinken, zeggen ze dan. Maar wat heb ik met koffie? Geef mij maar een wijntje. Maar wat heb je aan een bak koffie? Er moet toch wat gebeuren?"

Derksen hekelt rol Louis van Gaal

Vervolgens spuwt Derksen zijn gal over adviseur Louis van Gaal. "Als ze hem om advies vragen, dan wordt Andries Jonker de trainer van Ajax. Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen", kraakt hij de voormalig succescoach, waarna Van der Vaart zijn zegje doet. "Het is natuurlijk wel heel lastig. Wie zou je nu kiezen bijvoorbeeld? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar."

Overigens vindt Derksen dat Ajax de zoektocht naar een nieuwe trainer wel anders aan moet vliegen. "Je moet eerst een technisch directeur hebben, die moet met hem samenwerken. Het is de omgekeerde wereld. De man die opstapt moet een nieuwe trainer halen. Erik ten Hag die komt niet omdat Kroes opstapt, want de nieuwe trainer wil ook weten: wie wordt dan mijn technisch directeur?", besluit hij.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.579 Reacties
1.144 Dagen lid
18.966 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Te weinig club mensen maar zelf geen rol willen vervullen. En met jou Rafael zijn er van jouw lichting te weinig ex spelers die bij een club een rol willen vervullen. Ja Sneijder wilt graag een rol vervullen en belangrijk zijn overal, maar als het moeilijk is loopt i weg. Dus iedereen roept graag van de zijkant er moeten meer ex spelers komen maar ex spelers tellen liever hun geld, zitten veel liever bij Ziggo want dat levert meer op of hebben helemaal geen zin om te werken. Sporadisch stapt er 1 in bij een club van de ‘rijkere’ generatie. Daarvoor waren het toch altijd mensen die als spelers ook nooit de miljoenen hebben gehad die spelers vandaag de dag verdienen.

Arena
1.511 Reacties
95 Dagen lid
3.488 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zowel van der Vaart als Sneijder hebben geen diploma's die met voetbal te maken hebben. Hoewel ik heb begrepen dat Sneijder er wel mee bezig is. Dus wat moet je dan zonder diploma's bij een club gaan doen vraag ik me af. Voor de rest laat meneertje Derksen zich weer eens kennen door van Gaal af te kammen. Die man heeft echt een twijfelachtig niveau bereikt en mag de schoenen van van Gaal niet eens poetsen. Louis heeft heel wat meer bereikt in zijn leven.

dilima1966
2.779 Reacties
886 Dagen lid
15.633 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook Brian Tevreden niet vooruitschuiven als technische directeur voor ajax de supporters willen graag weg uit de rotzooi kring zo wel trainer met ervaring als een goede technische directeur daar neer zetten

Measurement pixel