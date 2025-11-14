Rafael van der Vaart staat er momenteel niet voor open om een functie te gaan bekleden bij Ajax. Dat onthult de oud-middenvelder van de Amsterdamse club bij Vandaag Inside. Wel is Van der Vaart van mening dat er te weinig clubmensen rondlopen bij Ajax.

Presentator Wilfred Genee vroeg Van der Vaart tijdens de uitzending of een functie bij Ajax iets voor hem is. Daarop reageerde de oud-Ajacied glashelder. "Nee", luidt het korte maar krachtige antwoord, waarna tafelgenoot René van der Gijp vraagt of het wel iets is voor Wesley Sneijder. "Hij wil alles alleen doen, denk ik. Hij wil het liefst allen doen trainen, technisch directeur...."

Johan Derksen vraagt vervolgens of Van der Vaart het niet gek vindt dat er zo weinig ex-Ajacieden bij de club rondlopen en alleen maar 'jongens met boekenwijsheden'. De oud-middenvelder beaamt dat. "Ik kom er natuurlijk weleens", reageert Van der Vaart. "Ze lopen allemaal met een laptopje en iedereen heeft een rol, maar dan denk ik: wat dan?"

Van der Vaart nooit gevraagd voor rol bij Ajax

Van der Vaart stelt vervolgens dat het probleem bij Ajax 'natuurlijk veel groter' is. "Wij als ex-voetballers weten het natuurlijk allemaal beter, maar weten we het echt beter?", vervolgt hij. "Maar ik verbaas me er wel over, ik ben nog nooit echt gevraagd voor een rol. Of Wesley. Ja, een bak koffie drinken, zeggen ze dan. Maar wat heb ik met koffie? Geef mij maar een wijntje. Maar wat heb je aan een bak koffie? Er moet toch wat gebeuren?"

Derksen hekelt rol Louis van Gaal

Vervolgens spuwt Derksen zijn gal over adviseur Louis van Gaal. "Als ze hem om advies vragen, dan wordt Andries Jonker de trainer van Ajax. Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen", kraakt hij de voormalig succescoach, waarna Van der Vaart zijn zegje doet. "Het is natuurlijk wel heel lastig. Wie zou je nu kiezen bijvoorbeeld? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar."

Overigens vindt Derksen dat Ajax de zoektocht naar een nieuwe trainer wel anders aan moet vliegen. "Je moet eerst een technisch directeur hebben, die moet met hem samenwerken. Het is de omgekeerde wereld. De man die opstapt moet een nieuwe trainer halen. Erik ten Hag die komt niet omdat Kroes opstapt, want de nieuwe trainer wil ook weten: wie wordt dan mijn technisch directeur?", besluit hij.

VIDEO - Staat Rafael van der Vaart open voor een functie bij Ajax?