Max Huiberts kan op korte termijn een telefoontje van Ajax verwachten. Dat concluderen Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias in het programma Voetbalpraat op ESPN. De kans dat Huiberts de overstap naar Ajax zal maken wordt echter heel klein geschat.

Huiberts kondigde woensdag aan dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken bij AZ. Na elf jaar vindt de bestuurder het tijd om 'het stokje over te dragen'. Huiberts werd recentelijk nog door Valentijn Driessen geopperd als opvolger van Alex Kroes bij Ajax, maar De Telegraaf meldde woensdag dat hij 'onder geen beding' AZ zal verruillen voor de Amsterdamse club.

Toch blijft de mogelijke overstap van Huiberts naar Ajax de gemoederen bezig houden, zo ook bij Voetbalpraat. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat moet hij ook niet doen. Ik vond het mooi wat hij zei, dat hij meer tijd wil spenderen met zijn familie. Reken maar dat het een heftige baan is, technisch directeur van een club", steekt oud-voetballer en analist Bram van Polen van wal.

Van Dongen durft zijn er handen er niet voor in het vuur te steken dat Huiberts niét naar Ajax gaat. "Hij gaat zeker een belletje krijgen, kan ik me voorstellen. Dat moet je toch meteen doen als je Ajax bent?", vult hij Van Polen aan, waarna Arias ook te kennen geeft dat er een telefoontje gaat komen. "Als je Ajax bent moet je het meteen doen, maar als je Huiberts bent zou ik dit nooit en te nimmer doen."

"Ik zou er wel ontzettend benieuwd naar zijn, wat hij daar voor elkaar zou kunnen boksen. Hoe hij het zou gaan inrichten en hoe hij het zou gaan aanpakken. Alleen daarvoor zou ik het al willen zien", gaat Arias verder. Ze twijfelt echter of Huiberts de tijd zal krijgen om iets op te bouwen. Danny Koevermans is in ieder geval stellig. "Nee", reageert hij. "Heitinga kreeg ook geen tijd. Je krijgt daar nooit tijd", reageert de voormalig spits glashelder.