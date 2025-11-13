Live voetbal

Fresia Cousiño Arias: 'Als je Ajax bent moet je Max Huiberts meteen bellen'

AZ-directeur Max Huiberts
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
13 november 2025, 08:56

Max Huiberts kan op korte termijn een telefoontje van Ajax verwachten. Dat concluderen Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias in het programma Voetbalpraat op ESPN. De kans dat Huiberts de overstap naar Ajax zal maken wordt echter heel klein geschat.

Huiberts kondigde woensdag aan dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken bij AZ. Na elf jaar vindt de bestuurder het tijd om 'het stokje over te dragen'. Huiberts werd recentelijk nog door Valentijn Driessen geopperd als opvolger van Alex Kroes bij Ajax, maar De Telegraaf meldde woensdag dat hij 'onder geen beding' AZ zal verruillen voor de Amsterdamse club.

Artikel gaat verder onder video

Toch blijft de mogelijke overstap van Huiberts naar Ajax de gemoederen bezig houden, zo ook bij Voetbalpraat. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat moet hij ook niet doen. Ik vond het mooi wat hij zei, dat hij meer tijd wil spenderen met zijn familie. Reken maar dat het een heftige baan is, technisch directeur van een club", steekt oud-voetballer en analist Bram van Polen van wal.

Van Dongen durft zijn er handen er niet voor in het vuur te steken dat Huiberts niét naar Ajax gaat. "Hij gaat zeker een belletje krijgen, kan ik me voorstellen. Dat moet je toch meteen doen als je Ajax bent?", vult hij Van Polen aan, waarna Arias ook te kennen geeft dat er een telefoontje gaat komen. "Als je Ajax bent moet je het meteen doen, maar als je Huiberts bent zou ik dit nooit en te nimmer doen."

"Ik zou er wel ontzettend benieuwd naar zijn, wat hij daar voor elkaar zou kunnen boksen. Hoe hij het zou gaan inrichten en hoe hij het zou gaan aanpakken. Alleen daarvoor zou ik het al willen zien", gaat Arias verder. Ze twijfelt echter of Huiberts de tijd zal krijgen om iets op te bouwen. Danny Koevermans is in ieder geval stellig. "Nee", reageert hij. "Heitinga kreeg ook geen tijd. Je krijgt daar nooit tijd", reageert de voormalig spits glashelder.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'

Ajax-aanvaller Mika Godts in beeld bij AS Roma voor mogelijke wintertransfer

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Ajax mist opvolger van Jordan Henderson, omdat Alex Kroes prioriteiten elders had liggen

Ajax mist opvolger van Jordan Henderson, omdat Alex Kroes prioriteiten elders had liggen

  • Gisteren, 20:38
  • Gisteren, 20:38
Henk ten Cate

Willem van Hanegem vindt Henk ten Cate de ideale opvolger van John Heitinga bij Ajax

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
5 5 reacties
Reageren
5 reacties
Arena
1.478 Reacties
94 Dagen lid
3.403 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja ze concluderen weer een eind weg, terwijl die man zelf heeft aangegeven wat afstand te willen nemen van het voetbal. Hoe fantaseer je dat dan in vredesnaam bij elkaar joh?

21
215 Reacties
6 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Voor meneer Huiberts is een stap richting Amsterdam een stap achteruit. Niet interessant genoeg.

Ferrari412T2
92 Reacties
779 Dagen lid
432 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Fout. Je moet Marc Overmars terughalen!!!

CC1960
29 Reacties
1.143 Dagen lid
164 Likes
CC1960
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach jeetje de open deuren intrappende Fresia, carrière aan Ajax te danken. Als je goed bent ingelicht dan weet je dat Huiberts nooit naar Ajax zal gaan gewoon omdat ie totaal niets met Ajax heeft ! hij heeft een hekel aan Ajax. Deze opmerking van haar en Milan slaat kant nog wal

12deman
743 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, wanneer je niet veel kan en je brood moet verdienen, dan begrijp ik dit volkomen. Ik erger me trouwens kapot aan vrouwen die tactiek bespreken bij studio sport alsof ze er voor geleerd hebben. Dat is minstens zo erg als al die ex Ajacieden die werkzaam zijn als analist. Doe mij maar Alex Pastoor en doek de rest op. Kwaliteit i.p.v. kwantiteit

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.478 Reacties
94 Dagen lid
3.403 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja ze concluderen weer een eind weg, terwijl die man zelf heeft aangegeven wat afstand te willen nemen van het voetbal. Hoe fantaseer je dat dan in vredesnaam bij elkaar joh?

21
215 Reacties
6 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Voor meneer Huiberts is een stap richting Amsterdam een stap achteruit. Niet interessant genoeg.

Ferrari412T2
92 Reacties
779 Dagen lid
432 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Fout. Je moet Marc Overmars terughalen!!!

CC1960
29 Reacties
1.143 Dagen lid
164 Likes
CC1960
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach jeetje de open deuren intrappende Fresia, carrière aan Ajax te danken. Als je goed bent ingelicht dan weet je dat Huiberts nooit naar Ajax zal gaan gewoon omdat ie totaal niets met Ajax heeft ! hij heeft een hekel aan Ajax. Deze opmerking van haar en Milan slaat kant nog wal

12deman
743 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, wanneer je niet veel kan en je brood moet verdienen, dan begrijp ik dit volkomen. Ik erger me trouwens kapot aan vrouwen die tactiek bespreken bij studio sport alsof ze er voor geleerd hebben. Dat is minstens zo erg als al die ex Ajacieden die werkzaam zijn als analist. Doe mij maar Alex Pastoor en doek de rest op. Kwaliteit i.p.v. kwantiteit

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel