wordt in 2026 geëerd met het 'mooist denkbare eerbetoon' ooit, aldus De Telegraaf. Op zaterdag 21 maart 2026 gaat de documentaire 'Cruijff' in première in de Johan Cruijff. Het is dan op drie dagen na tien jaar voordat Nederlandse beste voetballer ooit stierf.

"Dat er beelden te zien zijn die bijna niemand ooit heeft gezien, maakt de documentaire heel speciaal", aldus zoon Jordi in gesprek met De Telegraaf. "Het is de bedoeling dat daar de eerste twee afleveringen van de vierdelige documentaire zijn te zien in ’twee voetbalhelften’, van twee keer 45 minuten. Ik heb geen idee of het lukt om de Johan Cruijff ArenA uit te verkopen. Maar dat zou natuurlijk een diepe buiging voor mijn vader zijn."

Daags na de première in de Johan Cruijff ArenA is op 22 maart 2026 deel 1 van 'Cruijff' te zijn bij de NTR op NPO1. De andere drie aflevering van 45 minuten volgens telkens een week later. Het is voor het eerst dat de familie volledig meewerkt aan een documentaire over Johan Cruijff. "Sterker nog, eigenlijk was het ons initiatief. Het kan niet treffender, directer dan dit. Natuurlijk heeft mijn vader in het laatste jaar voor zijn dood met Jaap de Groot zijn biografie geschreven. Maar dit wordt een prachtig document op beeld, waar heel veel behoefte aan blijkt. Het is mooi om dit te mogen maken en – bijna tien jaar na zijn dood – het ideale moment, denk ik", aldus zoon Jordi.

Het is uiteindelijk ook de bedoeling dat de serie wereldwijd uitgerold wordt en daarvoor is er een nauwe samenwerking met het gerenommeerde Box to Box Films uit Londen, dat ook documentaires maakte over Diego Maradona en Ayrton Senna en verantwoordelijk is voor de Netflix-serie Drive to Survive. Aan 'Cruijff' werkten onder meer Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Ruud Gillit, Marco van Basten, Xavi, Willem van Hanegem en Frenkie de Jong mee.

Wereldrecordpoging met 'Cruijff'

De première van 'Cruijff is du in de Johan Cruijff ArenA en de partijen hebben als doel om de drukstbezochte première ooit te realiseren. Daarvoor moeten er wel 43.624 kaarten verkocht worden. "We gaan proberen in het Guinness Book of Records te komen, een wereldrecord te vestigen, begreep ik. Die eer komt niet mij toe, hoor, want het zijn de specialisten van de producent en evenementenorganisator die dit hebben bedacht. Maar ik ben benieuwd”, aldus Jordi Cruijff, die daarmee de credits aan Lusus Media en SportVibes geeft.