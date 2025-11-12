Live voetbal 1

Ajax-aanvaller Mika Godts in beeld bij AS Roma voor mogelijke wintertransfer

Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'
12 november 2025, 22:59

Mika Godts staat in de belangstelling van AS Roma. Dat meldt de Italiaanse krant Leggo. Trainer Gian Piero Gasperini zou onder de indruk zijn van de aanvaller van Ajax.

Godts staat al een tijdje op de radar van de club uit Rome, maar trainer Gasperini zou inmiddels overtuigd zijn. Daarom zou de nummer twee van Italië in de winterstop al in actie willen komen en een bod doen in Amsterdam.

Hoewel Godts niet altijd even constant presteert in de Johan Cruijff ArenA, is hij wel een speler die Ajax in de huidige fase absoluut niet kan missen. Dat bewees Godts afgelopen weekend opnieuw, toen hij schitterend trefzeker was op bezoek bij FC Utrecht (2-1 verlies).

Mocht AS Roma zich in januari daadwerkelijk melden voor Godts, dan kan Ajax in ieder geval een hoge transfersom vragen. De Belg heeft nog een contract tot 2029 in Amsterdam, waardoor de nummer vier van de Eredivisie de hoofdprijs kan vragen.

Voor Godts zou het een aanzienlijke stap vooruit zijn. Bij Ajax beleeft de Belg een lastig seizoen, terwijl AS Roma een uitstekend seizoen doormaakt. De club staat tweede in de competitie en lijkt volop mee te doen in de strijd om de landstitel.

