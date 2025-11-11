Zo verloopt de stroeve zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer

Na het ontslag van John Heitinga is Ajax opnieuw op zoek naar een hoofdtrainer. En dat is bepaald geen makkelijke klus, want de club wil eindelijk een schot in de roos. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hieronder lees je in het kort de stand van zaken rond de meest genoemde kandidaten.

Erik ten Hag

Erik ten Hag wordt niet de opvolger van Heitinga, zo meldde het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag. De voormalig Ajax-trainer, die tussen 2017 en 2022 drie landstitels en een Europese sensatie afleverde, ‘ziet op korte termijn onvoldoende basis voor een succesvolle samenwerking’. Hij zou volgens diverse media een kop koffie hebben gedronken met Alex Kroes, maar een terugkeer is dus niet aan de orde. Vooral het feit dat veel posities binnen de organisatie momenteel onzeker zijn zou daarbij een rol spelen.

Philippe Clement

De Belgische trainer Philippe Clement is recent genoemd door Het Laatste Nieuws als serieuze optie, maar dat wordt in Nederland genuanceerd. De oud-coach van Rangers en Club Brugge zit sinds februari zonder club, maar volgens Mike Verweij staat hij niet op de Ajax-lijst. “Elke keer als er ergens een vacature is, wordt hij erin geslingerd”, zei de journalist daarover. Clement heeft wel het cv van een prijswinnaar, maar heeft hij het Ajax-DNA waar Kroes naar zoekt? Zijn naam klinkt vooral via Belgische kanalen, niet via Amsterdam.

Frank de Boer

De Boer werd vrijdag door Valentijn Driessen genoemd als logische tussenoplossing, gezien zijn ervaring en Ajax-verleden. Hij zou het seizoen kunnen afmaken, maar zelf voelt hij er niets voor. “Al die ellende…”, zei hij eerlijk tegen Voetbal International. De oud-trainer van Ajax, die vier landstitels op rij pakte, heeft momenteel geen club en kijkt liever van een afstand toe. Binnen Ajax klinkt zijn naam wel, maar vooral uit nostalgie — niet omdat hij op een terugkeer aanstuurt.

Alex Pastoor

Theo Janssen deed het voorstel: een frisse, nuchtere ‘docent-trainer’ die structuur kan brengen. Pastoor staat er zelf open voor, maar zegt realistisch: “Bij Ajax moet je meestal een naam hebben, met interlands achter je naam.” De oud-trainer van onder meer Sparta en Almere City is momenteel vrij nadat hij stopte als assistent van Patrick Kluivert bij Indonesië. Zijn rustige aanpak en duidelijke visie spreken sommige clubmensen aan, zeker voor de korte termijn. Pastoor geldt als een serieuze ‘dark horse’ in de zoektocht.

Paul Simonis

De jonge trainer die vorig seizoen Go Ahead Eagles naar Europees voetbal leidde, is opnieuw in beeld. Na zijn ontslag bij VfL Wolfsburg vorige week heeft hij weer tijd voor gesprekken — en Ajax heeft volgens Duitse bronnen al contact gezocht. Simonis stond in de zomer al op de shortlist en wordt intern gewaardeerd om zijn moderne speelstijl en communicatieve aanpak. Zijn gebrek aan ervaring blijft wel een zorgpunt, maar het idee van een frisse Nederlandse coach spreekt velen aan. Hij lijkt op dit moment de meest realistische optie.

De wildcards

Wat als het allemaal niet lukt? We hebben nog een aantal wildcards op een rijtje gezet: Mark van Bommel, Ron Jans, Michael Reiziger, Pascal Jansen, Dick Lukkien, Kjetil Knutsen, Iñigo Pérez en zelfs Xavi Hernández. Op dit moment staat Fred Grim voor de groep, maar is dat nog zo op 23 november als Ajax de Eredivisie hervat tegen PEC Zwolle?