Na het ontslag van John Heitinga bij Ajax wordt er volop gespeculeerd over de nieuwe trainer van Ajax. Khalid Boulahrouz noemt donderdagavond Alex Pastoor als optie, in combinatie met Patrick Kluivert. Pastoor zelf lijkt wel oren te hebben naar een dienstverband bij Ajax.

Ajax maakte donderdag om stipt 16.15 uur het ontslag van Heitinga als hoofdtrainer bekend. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray van woensdagavond werd hem uiteindelijk fataal.

In de studio van Ziggo Sport vraagt presentator Wytse van der Goot wie Heitinga moet gaan opvolgen bij Ajax. Boulahrouz reageert: “Misschien Alex Pastoor in combinatie met Patrick Kluivert. Pastoor is een goede trainer. Als interim, ja.”

Pastoor was van januari 2025 tot oktober 2025 assistent-trainer van Kluivert bij Indonesië. Nadat het Aziatische land een WK-ticket misliep vertrokken zij. Daardoor is Pastoor nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Als verslaggeefster Noa Vahle hem langs het veld vraagt of hij open zou staan voor een avontuur bij Ajax, reageert hij met: “Ik heb tijd.”

“Ik denk niet dat ik daar meteen ‘ja’ of ‘nee’ op zou zeggen, nu het nog zo vers is. Maar Ajax en Feyenoord: dat zijn grote clubs. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus daar zeg je niet direct ‘nee’ tegen”, vervolgt Pastoor, die in het verleden als hoofdtrainer werkte bij onder meer Excelsior en NEC.

Collega-analist Jan van Halst merkt dat Pastoor dolgraag zou instappen bij Ajax: “Hij is heel mooi politiek aan het praten. Ik kijk ook naar zijn non-verbale communicatie: het begint te kriebelen.”

Vahle merkt op dat Pastoor ‘vandaag wel veel appjes heeft gekregen’. De analist reageert: “Ja, dat kunnen we niet ontkennen.”

Toch verwacht Pastoor niet dat Ajax bij hem zal aankloppen: “In de regel moet je bij Ajax ook met een soort naam aankomen, met een paar interlands achter je naam. Je weet het nooit, maar in de regel slaan ze je over, omdat ze denken: je hebt niet hoog gevoetbald.”