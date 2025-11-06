heeft zich kort na het ontslag van John Heitinga bij Ajax geroerd op Instagram. De Israëlische middenvelder wekt verbazing met een opmerkelijke post.

Ajax maakte donderdag om stipt 16.15 uur het ontslag van Heitinga als hoofdtrainer bekend. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray van woensdagavond werd hem uiteindelijk fataal.

Gloukh roert zich ongeveer twee uur na het ontslag van Heitinga op Instagram Stories. De Israëliër doet dat niet om de ontslagen oefenmeester een hart onder de riem te steken of te bedanken, maar om zichzelf in de schijnwerpers te zetten met een foto van de wedstrijd tegen Galatasaray. De twee emoji’s die Gloukh erbij plaatst zijn veelzeggend.

Ajax-fans online kunnen de post van Gloukh niet los zien van het ontslag van Heitinga en lijken ervan te genieten. Een gebruiker wijst op ‘hoe Heitinga is omgegaan’ met de middenvelder en schrijft op X: “Normaal ben ik tegen dit soort acties, maar hem geef ik groot gelijk.” Er klinkt ook spaarzaam kritiek: “Classy hoor. Not.”

Gloukh maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 14,75 miljoen euro de overstap van RB Salzburg naar Ajax. Hij speelde in alle competities vijftien wedstrijden onder Heitinga, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists.