Ajax-fans smullen van post Oscar Gloukh na ontslag John Heitinga

John Heitinga
Foto: © Imago
6 november 2025, 19:27

Oscar Gloukh heeft zich kort na het ontslag van John Heitinga bij Ajax geroerd op Instagram. De Israëlische middenvelder wekt verbazing met een opmerkelijke post.

Ajax maakte donderdag om stipt 16.15 uur het ontslag van Heitinga als hoofdtrainer bekend. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray van woensdagavond werd hem uiteindelijk fataal.

Gloukh roert zich ongeveer twee uur na het ontslag van Heitinga op Instagram Stories. De Israëliër doet dat niet om de ontslagen oefenmeester een hart onder de riem te steken of te bedanken, maar om zichzelf in de schijnwerpers te zetten met een foto van de wedstrijd tegen Galatasaray. De twee emoji’s die Gloukh erbij plaatst zijn veelzeggend.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-fans online kunnen de post van Gloukh niet los zien van het ontslag van Heitinga en lijken ervan te genieten. Een gebruiker wijst op ‘hoe Heitinga is omgegaan’ met de middenvelder en schrijft op X: “Normaal ben ik tegen dit soort acties, maar hem geef ik groot gelijk.” Er klinkt ook spaarzaam kritiek: “Classy hoor. Not.”

Gloukh maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 14,75 miljoen euro de overstap van RB Salzburg naar Ajax. Hij speelde in alle competities vijftien wedstrijden onder Heitinga, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists.

Arena
1.294 Reacties
87 Dagen lid
2.955 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sja, of je zoiets moet posten, ik weet het niet, maar ik kan me goed voorstellen dat er ook spelers zijn die blij zijn met het vertrek van Heitinga en Keizer. Als je als speler het gevoel hebt dat je niet werkt met de juiste trainer mag je best laten zien dat je blij bent dat diegene vertrekt.

ERIMIR
3.882 Reacties
487 Dagen lid
38.211 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De hele selectie haalt opgelucht adem nu Heitinga weg is, behalve Weghorst misschien. Die is nu niet meer verzekerd van zijn basisplaats. Er is totaal geen chemie meer aanwezig tussen trainer en de spelers.

Arena
1.294 Reacties
87 Dagen lid
2.955 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als er een nieuwe trainer binnenboord is mogen ze van mij Weghorst ook de deur wijzen na dit seizoen. Te veel theater en hij levert toch te weinig vind ik.

CG
2.597 Reacties
836 Dagen lid
13.352 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik weet haast zeker dat ze bij Ajax erg blij zijn !!

Zerofkx010
65 Reacties
13 Dagen lid
100 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mes in de rug stoer 🤡

