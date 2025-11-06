Jan van Halst, voormalig commissaris en interim-directeur van Ajax, reageert bij Ziggo Sport op de crisis bij Ajax. Donderdag maakte de club het ontslag van trainer John Heitinga bekend, terwijl technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelt.

“Het wordt een soort kerkhof, hè, zo langzamerhand”, stelt Van Halst donderdagavond. “Ik denk dat ze eerst moeten gaan kijken en normaliseren — sowieso. Maar daar waren ze al mee bezig, financieel gezien. En daarna moet er gekeken worden naar de hele structuur. Want ik hoorde Alex Kroes ook zeggen dat hij baalt van het feit dat, voordat er een beslissing genomen kan worden, je eerst langs drie organen moet. Ja, dan lijkt het wel het gemeentehuis, zo langzamerhand."

Interviewer Noa Vahle reageert: “Maar wat ik dan niet snap, is dat onze collega Danny Blind ook heeft gezegd dat hij niet het idee heeft dat er naar die organen geluisterd wordt.” Dat ziet Van Halst ook. “Dommige mensen hebben er belang bij dat het in stand wordt gehouden. Het is toch wel interessant om overal over mee te kunnen praten. Maar dan ga je eigenlijk aan het clubbelang voorbij, en dat is zo jammer.”

Ligt het dan aan de structuur dat Ajax in crisis is? “Nou ja, je hoort al jaren dat het allemaal heel langzaam verloopt voordat er beslissingen kunnen worden genomen. Dat is één facet. En daarnaast is het natuurlijk ook een beetje gokken en verliezen. Je hoopt dat Johnny, met zijn Ajax-achtergrond — waar zo’n grote roep om was, dat vergeet iedereen nu — dat die het wel op zou pakken. Iemand met een Ajax-achtergrond, een Nederlandse trainer... Maar dat is hem helaas ook niet gelukt."

Van Halst krijgt tot slot de vraag of hij ‘licht aan het einde van de tunnel’ ziet. "Nou, voor dit seizoen wordt het heel lastig”, geeft hij toe. “Het wordt heel lastig, natuurlijk. En dat is Ajax niet gewend. Ze hebben in de kernwaarden staan: wij zijn de beste. Misschien moeten ze dat een beetje aanpassen, en zeggen: wij willen altijd de beste proberen te zijn."