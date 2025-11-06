Vissers vernietigend: 'Heitinga zichtbaar niet klaar voor dit werk, ontbreekt aan verbaal vermogen'

John Heitinga is 'zichtbaar niet klaar' voor het hoofdtrainerschap van Ajax 'en zal dat vermoedelijk nooit zijn', aldus Willem Vissers in de Volkskrant. Onder leiding van Heitinga staat Ajax na vier speelronden in de Champions League met nul punten troosteloos onderaan en kijkt de club ook in de Eredivisie al tegen een forse achterstand aan. Volgens Vissers rest slechts het vertrek van de oud-verdediger: "Ik zie dit niet meer goed komen."

Ajax verloor woensdagavond op eigen veld met 0-3 van Galatasaray. Vissers zag wel een lichte verbetering in het spel van de Amsterdammers: "Gisteren zat het tactisch wel aardig in elkaar. Ajax probeert wat verdedigender te spelen", zegt de journalist. Mede dankzij twee penalty's (voor handsballen van respectievelijk Youri Baas en Gerald Alders) boorde Victor Osimhen de Amsterdamse hoop met een hattrick in de tweede helft echter volledig de grond in. Die strafschoppen waren geen toeval, aldus Vissers. "Het waren domme overtredingen, dat heeft ook met lichaamscoördinatie te maken. Linksback Alders glijdt en doet zijn arm omhoog, dat is gewoon hands. Heel onhandig."

'Seizoen Ajax verloren bij nederlaag in Utrecht'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Vissers kan het seizoen van Ajax nú al als 'verloren' worden beschouwd. "In de Champions League gaan ze het niet meer redden. Zondag spelen ze tegen angstgegner Utrecht en dan kan het ook in de eredivisie gedaan zijn. Dan ben je dadelijk al voor de helft van het seizoen uitgespeeld", vreest de journalist hardop. Mochten de Amsterdammers verliezen in Stadion Galgenwaard, dan kunnen PSV (dat later op de middag uitspeelt bij AZ) en Feyenoord (dat 's avonds in Deventer op Go Ahead Eagles stuit) Ajax op een achterstand van maar liefst elf punten zetten.

'Als je vijf minuten met Slot praat kun je twee pagina's vullen. Bij Heitinga denk ik vaak: 'Wat moet ik hier in godsnaam mee?'

Hoewel Vissers kritisch is op de samenstelling van de Ajax-selectie, waarvoor technisch directeur Alex Kroes de verantwoordelijkheid draagt, meent de journalist dat Heitinga zichzelf de afgelopen maanden volledig heeft gediskwalificeerd voor zijn huidige functie. "Heitinga is zichtbaar niet klaar voor dit werk en zal dat vermoedelijk nooit zijn. Hij beschikt niet over het verbale vermogen dat toptrainers nu wel hebben. Als je vijf minuten met Arne Slot praat, kun je twee pagina’s vullen. Bij Heitinga denk ik vaak ‘wat moet ik hier in godsnaam mee doen?’. Dan kun je ook geen goed verhaal overbrengen aan je spelers." Een vertrek van Heitinga, gedwongen of uit eigen beweging, ziet Vissers dan ook als de enige logische uitkomst. "Ik ga er niet over, Ajax kan hem laten zitten, maar ik denk niet dat dat goed zal aflopen. Er is geen vast elftal. Heitinga heeft alles geprobeerd, dan is er alleen nog de optie dat iemand anders het probeert. Ik zie dit niet meer goed komen."