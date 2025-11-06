Valentijn Driessen trekt na de 0-3 nederlaag die Ajax woensdagavond leed tegen Galatasaray een duidelijke conclusie over de toekomst van trainer John Heitinga. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft dat de Amsterdammers, die door het verlies troosteloos onderaan bungelen in de Champions League, 'het lachertje van Europa' zijn en dat Heitinga er het verstandigst aan zou doen om de eer aan zichzelf te houden en uit eigen beweging op zou moeten stappen.

Ajax stond woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA ook na de vierde Champions League-wedstrijd van het seizoen met lege handen. De Nigeriaanse topspits Victor Osimhen voltrok in de tweede helft het vonnis over het elftal van Heitinga, door alle drie de doelpunten - waarvan twee uit een strafschop - voor zijn rekening te nemen. Door het verlies is Ajax samen met Benfica de enige deelnemende club die nog op nul punten staat in het miljardenbal, maar omdat het doelsaldo van de Amsterdammers veel slechter is (-13 om -6) bezet de viervoudig winnaar de 36e en laatste plaats op de ranglijst.

Niet alleen het resultaat, maar ook de manier waarop dat tot stand kwam, is Driessen een doorn in het oog. Heitinga koos namelijk tevergeefs voor een behoudende tactiek om tegen Galatasaray van de hatelijke nul af te komen. "Alles waar Ajax voor hoort te staan werd in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA verloochend", schrijft de journalist. "Natuurlijk heeft Heitinga een minder elftal dan Francesco Farioli, maar daarachter kunnen ze zich bij Ajax niet langer verschuilen na vier kansloze Europese nederlagen met veertien tegendoelpunten en één gescoorde goal. En dan rijgt de ploeg in de Eredivisie de ene slechte wedstrijd aan de andere met een vierde plaats op acht punten achterstand van de koplopers Feyenoord en PSV tot gevolg", aldus de journalist.

Hoewel technisch directeur Alex Kroes, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de directie én het aanstellen van Heitinga, door Driessen als 'hoofdschuldige' voor de malaise wordt aangewezen, schrijft hij dat dat Heitinga 'niet vrijpleit voor de ineenstorting van het ooit zo trotse voetbalexportproduct van Nederland'. "Heitinga is ervoor verantwoordelijk dat Ajax inmiddels het lachertje van Europa is met de laatste plaats in de Champions League. Heitinga heeft zijn elftal afgelopen maanden een doodlopende weg in gedirigeerd waar hij zijn spelers nooit meer uit krijgt. De aanknopingspunten die Heitinga zei te zien afgelopen weken zijn niet meer dan een fata morgana", stelt de journalist vast. "Het proces van aftakeling valt niet te stoppen en Heitinga zou er goed aan doen om zich te beraden over zijn eigen positie dezer dagen en de eer aan zichzelf te houden. Twee jaar geleden deed Maurice Steijn dit na FC Utrecht-Ajax; in belang van Ajax zou Heitinga dit het beste voor FC Utrecht-Ajax komende zondag doen. Anders volgt onvermijdelijk ontslag", aldus Driessen.

Heitinga denkt niet aan opstappen: 'Gaat niet gebeuren'

De oproep van Driessen én de AFCA Supportersclub ten spijt, zei Heitinga woensdagavond op de persconferentie na de wedstrijd dat hij niet van plan is de handdoek zelf in de ring te gooien. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Sowieso niet, nee.", sprak de geplaagde trainer.