Driessen: 'Ajax lachertje van Europa, Heitinga moet eer aan zichzelf houden'

Driessen: 'Ajax lachertje van Europa, Heitinga moet eer aan zichzelf houden'
Foto: © Imago/De Telegraaf/Realtimes
6 november 2025, 07:54   Bijgewerkt: 08:00

Valentijn Driessen trekt na de 0-3 nederlaag die Ajax woensdagavond leed tegen Galatasaray een duidelijke conclusie over de toekomst van trainer John Heitinga. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft dat de Amsterdammers, die door het verlies troosteloos onderaan bungelen in de Champions League, 'het lachertje van Europa' zijn en dat Heitinga er het verstandigst aan zou doen om de eer aan zichzelf te houden en uit eigen beweging op zou moeten stappen.

Ajax stond woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA ook na de vierde Champions League-wedstrijd van het seizoen met lege handen. De Nigeriaanse topspits Victor Osimhen voltrok in de tweede helft het vonnis over het elftal van Heitinga, door alle drie de doelpunten - waarvan twee uit een strafschop - voor zijn rekening te nemen. Door het verlies is Ajax samen met Benfica de enige deelnemende club die nog op nul punten staat in het miljardenbal, maar omdat het doelsaldo van de Amsterdammers veel slechter is (-13 om -6) bezet de viervoudig winnaar de 36e en laatste plaats op de ranglijst.

Niet alleen het resultaat, maar ook de manier waarop dat tot stand kwam, is Driessen een doorn in het oog. Heitinga koos namelijk tevergeefs voor een behoudende tactiek om tegen Galatasaray van de hatelijke nul af te komen. "Alles waar Ajax voor hoort te staan werd in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA verloochend", schrijft de journalist. "Natuurlijk heeft Heitinga een minder elftal dan Francesco Farioli, maar daarachter kunnen ze zich bij Ajax niet langer verschuilen na vier kansloze Europese nederlagen met veertien tegendoelpunten en één gescoorde goal. En dan rijgt de ploeg in de Eredivisie de ene slechte wedstrijd aan de andere met een vierde plaats op acht punten achterstand van de koplopers Feyenoord en PSV tot gevolg", aldus de journalist.

Hoewel technisch directeur Alex Kroes, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de directie én het aanstellen van Heitinga, door Driessen als 'hoofdschuldige' voor de malaise wordt aangewezen, schrijft hij dat dat Heitinga 'niet vrijpleit voor de ineenstorting van het ooit zo trotse voetbalexportproduct van Nederland'. "Heitinga is ervoor verantwoordelijk dat Ajax inmiddels het lachertje van Europa is met de laatste plaats in de Champions League. Heitinga heeft zijn elftal afgelopen maanden een doodlopende weg in gedirigeerd waar hij zijn spelers nooit meer uit krijgt. De aanknopingspunten die Heitinga zei te zien afgelopen weken zijn niet meer dan een fata morgana", stelt de journalist vast. "Het proces van aftakeling valt niet te stoppen en Heitinga zou er goed aan doen om zich te beraden over zijn eigen positie dezer dagen en de eer aan zichzelf te houden. Twee jaar geleden deed Maurice Steijn dit na FC Utrecht-Ajax; in belang van Ajax zou Heitinga dit het beste voor FC Utrecht-Ajax komende zondag doen. Anders volgt onvermijdelijk ontslag", aldus Driessen.

Heitinga denkt niet aan opstappen: 'Gaat niet gebeuren'

De oproep van Driessen én de AFCA Supportersclub ten spijt, zei Heitinga woensdagavond op de persconferentie na de wedstrijd dat hij niet van plan is de handdoek zelf in de ring te gooien. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Sowieso niet, nee.", sprak de geplaagde trainer.

Wat vind jij: moet Ajax trainer John Heitinga ontslaan na het verlies tegen Galatasaray?

122 stemmen
122 stemmen

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

  Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

  Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

  Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
dilima1966
2.735 Reacties
878 Dagen lid
15.586 Likes
dilima1966
  • 3
Heitinga stap zelf niet op die wil nog een zak met geld mee nemen ze hadden nooit met hem in zee moeten gaan was al overduidelijk dat het op een drama ging uitlopen de schuldig is hier in kroes ook niet als technische directeur waardigheid voor ajax

12deman
671 Reacties
129 Dagen lid
560 Likes
12deman
  • 1
Het gaat om een club welke teleurgesteld was in het niet behalen van een kampioenschap en de trainer niet op waarde schatte na de tweede plaats. Vervolgens er helemaal niets van bakt in de CL. In de competitie niet zeker is van Europees voetbal voor de komende 1,5 jaar. Club met de grootste begroting die ver boven hun stand leeft. Het gaat dus over het nieuwe Ajax. Geen enkele positieve bijdrage levert aan het NL voetbal.

Arena
1.268 Reacties
87 Dagen lid
2.875 Likes
Arena
  • 0
Ik las ergens dat Heitinga niet denkt aan opstappen en dat hij "het vertrouwen voelt", en vanuit zijn eigen perspectief snap ik dat wel. Het is tenslotte zijn baan. Maar blijkbaar beseft hij niet dat hij elke vooruitgang van de club in de weg blijft staan zolang hij aanblijft. Het is gewoon schadelijk voor de club. Er moet nu dringend worden ingegrepen.

ERIMIR
3.872 Reacties
486 Dagen lid
38.181 Likes
ERIMIR
  • 0
@Arena, hij moet zo snel mogelijk worden ontslagen. Hij is funest voor de club en supporters die Ajax lief heeft.

dilima1966
2.735 Reacties
878 Dagen lid
15.586 Likes
dilima1966
  • 0
@ERIMIR ze hebben al veel te lang gewacht

descheids
562 Reacties
49 Dagen lid
822 Likes
descheids
  • 0
Ajax hoort bij de 36 beste clubs van Europa in de CL. Veel clubs kunnen dat niet nazeggen. Een lachertje zou ik het ook niet noemen met de ca 40mln CL geld dat ze gratis krijgen. Volgens mij lacht Ajax hier rot om. Inhoudelijk is er wel een probleem. Maar dat is geen nieuws. Ajax zit in een transitie van Mislintat naar de nieuwe fase. Dat is normaal. Maar dan helpt het wel als je een meer ervaren trainer hebt die het snapt en een TD die het ook beter snapt en een RvC die het ook meer hun rol kent. Ik zou in de opbouw fase met veel jonge talenten Ron Jans misschien niet eens zo'n verkeerde keus vinden samen met Wim Jonk.

dilima1966
2.735 Reacties
878 Dagen lid
15.586 Likes
dilima1966
  • 0
@descheids. Nou ajax behoort niet meer tot de 36 beste clubs van Europa die is allang in gehaald door andere clubs het was al 5 seizoen lang een puinzooi bij ajax 5 trainers er gezeten die niets behaald hebben alleen Farioli heeft ajax een beetje uit de sloop gehaald ontzettend veel geld verspeelde de belands is helemaal zoek bij ajax al 4 seizoen

12deman
671 Reacties
129 Dagen lid
560 Likes
12deman
  • 0
Kameraden het gaat dus om een club met supporters met een onrealistisch verwachtingspatroon. En een bestuur met een groot ego ten kosten van het imago en de mogelijkheden van de club. Ontslag en zwarte pieten aanwijzen heeft geen enkele zin. De club kan het beste opnieuw beginnen met opleiden en af en toe erbij kopen wat ze missen voor de balans. Beetje AZ en Feyenoord bestuderen.

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
4
2
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
PSV
4
2
5
19
Monaco
4
-2
5
20
Pafos
4
-3
5
21
Leverkusen
4
-4
5
22
Club Brugge
4
-2
4
23
Frankfurt
4
-4
4
24
Napoli
4
-5
4
25
Marseille
4
1
3
26
Juventus
4
-1
3
27
Athletic
4
-5
3
28
R. Union SG
4
-8
3
29
Bodø/Glimt
4
-3
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
4
-9
1
35
Benfica
4
-6
0
36
Ajax
4
-13
0

Complete Stand

