Farioli weigert te reageren op Ajax-crisis: ‘Niet netjes om daar iets over te zeggen’

Francesco Farioli en John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
5 november 2025, 22:44

Francesco Farioli wil voorafgaand aan het Europa League-duel tegen FC Utrecht niet ingaan op de sportieve crisis bij Ajax. De coach van FC Porto vindt het niet netjes om daar als buitenstaander over te oordelen.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vraagt Farioli naar de huidige situatie bij Ajax. De ploeg van John Heitinga draait slecht, zeker in vergelijking met vorig seizoen toen Farioli eindverantwoordelijk was in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik heb er niks over te zeggen", reageert de trainer van FC Porto op de vraag van Kamperman. "Mijn band met de club is geen geheim. Ik bekijk de wedstrijden als supporter. Van afstand is het niet netjes om er iets over te zeggen.”

Waar de coach van de koploper van Portugal wél wat over wil vertellen, is FC Utrecht. De Italiaanse oefenmeester verloor vorig seizoen met Ajax kansloos in de Galgenwaard: 4-0.

“Ik kon (met Ajax, red.) niet winnen tegen Utrecht, het gaat morgen ook moeilijk worden. Als je naar de ranglijst kijkt, geeft dat een verkeerd beeld. Ze hebben veel kwaliteit op de flank en een goede spits. En ook een goede, ervaren coach.”

Bewondering voor Farioli, ook om deze reactie. Kroes vond het nodig om Farioli geenszins bij te staan. Kroes is bijna net zo erg als Mislintat, dat zeg toch wel wat.

