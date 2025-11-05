is woensdagavond ontsnapt aan een directe rode kaart in de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray, zo stellen veel voetbalsupporters op X. De Belgische middenvelder ging al na drie minuten hard door op de voet van Lucas Torreira, maar kwam er met een gele kaart vanaf.

Mokio kreeg in de Champions League-wedstrijd de kans om zich te laten zien door de schorsing van Kenneth Taylor, die in de vorige speelronde rood kreeg tegen Chelsea (5-1-nederlaag). Al in de openingsfase van het duel met Galatasaray mocht Mokio echter van geluk spreken dat hij niet ook vroegtijdig mocht inrukken, zo stellen veel voetbalfans.

De Belg kwam keihard in op Torreira, die flink werd geraakt op zijn voet. De middenvelder van de Turkse koploper bleef enkele minuten kermend van de pijn liggen in de Johan Cruijff ArenA, waarna ook commentator Wytse van der Goot (Ziggo Sport) vreesde voor ingrijpen van de VAR. Mokio kwam uiteindelijk weg met een gele kaart.