Ajacied heeft een rustige maand achter de rug. In ruim een maand tijd speelde hij maar 58 minuten voor Ajax 1 en Jong Ajax. Het Belgische toptalent maakt amper minuten.

45 minuten op Sportcomplex De Toekomst met Jong Ajax tegen De Graafschap en dertien minuten als invaller bij Ajax tegen AZ. Dat is waar de Belgische middenvelder een maand lang mee heeft moeten doen. In wedstrijden tegen FC Twente, sc Heerenveen, Chelsea, Sparta, Olympique Marseille en NAC Breda zat hij negentig minuten lang op de reservebank.

Maar waarom speelt Bounida amper wedstrijden, zowel in Jong Ajax als in Ajax 1?

Artikel gaat verder onder video

Bounida is Jong Ajax inmiddels wel ontgroeid en wordt daardoor ook minder vaak opgenomen in de selectie van trainer Willem Weijs. Bounida sluit voortdurend aan bij de selectie van hoofdtrainer John Heitinga, maar krijgt amper minuten. Dat komt omdat de coach van de Amsterdammers de voorkeur geeft aan ervaren krachten, zoals bijvoorbeeld Davy Klaassen. Daardoor zou Ajax ervoor kunnen kiezen Bounida vaker minuten te laten maken bij Jong Ajax, maar daar lijkt voorlopig niet voor gekozen te worden.

Bounida zal de hoop hebben gehad dat hij onder trainer Heitinga écht door kon breken bij Ajax, maar de coach kiest er, net als Francesco Farioli, voor om ervaren krachten op te stellen in plaats van de jonge Bounida.

Supporters begrijpen weinig van het karige aantal speelminuten voor de 19-jarige middenvelder. "Belachelijk. Geef hem dan maar speeltijd in Jong Ajax", schrijft een supporter van Ajax op X.