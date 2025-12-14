Henk ten Cate is aangesteld als nieuwe bondscoach van Suriname. De 71-jarige oefenmeester krijgt de taak om Natio naar het WK 2026 te loodsen. De aanstelling van Ten Cate is zaterdagavond bevestigd door de Surinaamse voetbalbond.

"Met zijn ruime internationale ervaring en bewezen staat van dienst als trainer zal Henk ten Cate de Surinaamse ploeg voorbereiden en leiden naar de aankomende WK-playoffs in maart 2026, de laatste horde naar kwalificatie voor het Wereldkampioenschap”, schrijft de Surinaamse bond (SVB).

“De SVB heeft er het volledige vertrouwen in dat zijn deskundigheid, tactische inzichten en leiderschap de selectie op het hoogste niveau kunnen brengen. De General Manager Brian Tevreden zal samen met Henk ten Cate de komende weken de selectie- en voorbereidingsplannen finaliseren richting de play-offs in maart. Verder zal de technische staf aangevuld worden met nieuwe assistenten.”

De laatste klus van Ten Cate was als assistent-bondscoach van Suriname. Van mei 2023 tot januari 2024 was hij de rechterhand van Aron Winter. Zijn aanstelling als bondscoach is evenwel een verrassing. Tevreden noemde eerder Henk Fraser nog een 'logische keus', maar kiest nu dus voor Ten Cate. Hij is de opvolger van Stanley Menzo, die vorige maand verrassenderwijs opstapte.

Suriname is in de intercontinentale play-offs om het WK te bereiken gekoppeld aan Bolivia. Bij winst neemt het land het op tegen Irak. De wedstrijden vinden eind maart plaats. Mocht Suriname het WK bereiken, dan speelt het in de poule tegen Frankrijk, Senegal en Noorwegen.