heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomstige interlandloopbaan. De door Feyenoord aan FC Utrecht verhuurde middenvelder hoopt nog altijd op een toekomst bij Oranje, maar zou ook voor Suriname of Kaapverdië kunnen kiezen. Daarmee kan hij in theorie namens drie landen meedoen aan het WK van komende zomer.

“Als Suriname zich kwalificeert zou ik met drie landen mee kunnen naar het WK”, begint Zechiël in de NOS Voetbalpodcast. Dat land ging in november met 3-1 onderuit tegen Guatemala, waardoor het zich plaatste voor de intercontinentale play-offs. Als het daarin achtereenvolgens afrekent met Bolivia en Irak, verzekert Suriname zich van deelname aan het WK. Dat zal zonder Stanley Menzo moeten gebeuren; de keuzeheer stapte afgelopen weekend op als bondscoach.

De vader van Zechiël is Surinaams, terwijl zijn moeder half Nederlands en half Kaapverdiaans is. “Op dit moment houd ik alles open”, laat hij zijn keuze in het midden. “Op dit moment speel ik voor Jong Oranje, maar ik houd wel alles open. Ik heb daarin nog geen keuze gemaakt over wat ik precies wil.” Tot op heden speelde Zechiël negen wedstrijden voor het Onder 21-elftal van Nederland.

Zechiël ziet ook in dat het niet makkelijk zal worden om het Nederlands elftal te halen, maar hij denkt wel dat hij de potentie heeft om het niveau te halen. “Bij het Nederlands elftal is het hartstikke moeilijk, ten eerste”, legt hij uit. “Ik heb wel het gevoel dat het mogelijk is. Ik heb geloof in mezelf en met de kwaliteiten die ik heb zou het in de toekomst moeten kunnen.”