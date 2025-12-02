De Opta-supercomputer heeft voorafgaand aan de WK-loting voor 2026 tienduizenden simulaties gedraaid en daarin komt het Nederlands elftal als potentiële wereldkampioen naar voren. Oranje behoort met een kans van 5,2 procent tot de acht landen die volgens het model écht kans maken op de wereldtitel. Spanje (17 procent) is de grootste favoriet, gevolgd door Frankrijk (14,1) en Engeland (11,8).

Spanje is al 31 officiële duels ongeslagen en beschikt met Lamine Yamal, Rodri, Pedri en Gavi over een nieuwe topgeneratie. Frankrijk hoopt met superster Kylian Mbappé én Ballon d’Or-winnaar Ousmane Dembélé op een mooi einde van het bondscoachschap van Didier Deschamps. Engeland moet onder Thomas Tuchel eindelijk een gooi doen naar de titel, terwijl Argentinië (8,7 procent) vertrouwt op een nog altijd productieve Lionel Messi.

Achter deze topfavorieten volgen Duitsland (7,1), Portugal (6,6) en Brazilië (5,6), daarna komt Oranje met 5,2 procent kans. Noorwegen heeft een outsiderstatus met 2,3 procent, net als Colombia (2,0). Pas daarachter komen landen als België, Kroatië, Uruguay, Marokko en Japan.

Opta ziet Oranje als serieuze kanshebber

Voor Oranje zijn de voorspellingen opvallend positief. De halvefinaleplaats op het EK van 2024, waarin Engeland pas laat toesloeg, weegt mee in de berekeningen. Daarnaast viel de 4-0-zege op Litouwen tijdens de laatste kwalificatieronde op, waarin vier Premier League-spelers scoorden. "De huidige ploeg heeft een duidelijke Engelse invloed, met vier Premier League-spelers die scoorden – de eerste keer dat dat ooit is gebeurd voor Nederland”, aldus Opta.

Ook het werk van Ronald Koeman krijgt lof: "Ronald Koeman heeft het traditionele 4-3-3 teruggebracht en is daarvoor beloond met een paar sterke optredens tegen toptegenstanders.” Een probleem blijft de afwezigheid van een klassieke spits, al zet Opta daar meteen een kanttekening bij. "Memphis Depay blijft een talisman voor zijn land en werd topscorer aller tijden van de Netherlands toen hij zijn 51ste interlandgoal maakte.”

Hoewel Oranje volgens Opta niet beschikt over dezelfde supersterren als Spanje, Frankrijk of Argentinië, is de conclusie duidelijk: Nederland wordt onderschat door de buitenwereld, maar níét door de data. "De Nederlanders missen misschien de supersterren van sommige andere favorieten en vliegen voor velen onder de radar, maar de supercomputer vindt dat ze serieus in aanmerking komen.” Vrijdag vindt de loting voor de groepsfase plaats.