De spanning loopt op richting het WK 2026, want op vrijdag 5 december worden de groepen geloot. Als zevende op de FIFA-ranking heeft het Nederlands elftal een plek in Pot 1, waardoor zware tegenstanders als Spanje, Argentinië, Frankrijk en Engeland ontlopen worden. Maar wie zijn wel de mogelijke tegenstanders, waar kijk je de loting, hoe laat begint het en hoe werkt dit uitgebreide format met 48 landen precies? FCUpdate zet alles overzichtelijk op een rij.
De ceremonie begint vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Bondscoach Ronald Koeman is namens Nederland aanwezig in Washington. De loting is op meerdere manieren live te volgen:
Daarmee is het nog niet klaar: bijna 24 uur later volgt opnieuw een show in Washington. Dan worden het speelschema, locaties en aanvangstijden bekendgemaakt.
Voor het eerst doen 48 landen mee aan een WK. De opzet is als volgt:
Nederland heeft een plek in Pot 1. Daardoor ontloopt Oranje in de groepsfase absolute topfavorieten als Spanje, Frankrijk, Engeland en Argentinië.
