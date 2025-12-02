Live voetbal

WK-loting op tv: FIFA pakt uit met twee shows verspreid over twee dagen

Wereldbeker
2 december 2025, 06:55   Bijgewerkt: 1 december 2025, 18:14

De spanning loopt op richting het WK 2026, want op vrijdag 5 december worden de groepen geloot. Als zevende op de FIFA-ranking heeft het Nederlands elftal een plek in Pot 1, waardoor zware tegenstanders als Spanje, Argentinië, Frankrijk en Engeland ontlopen worden. Maar wie zijn wel de mogelijke tegenstanders, waar kijk je de loting, hoe laat begint het en hoe werkt dit uitgebreide format met 48 landen precies? FCUpdate zet alles overzichtelijk op een rij.

Waar en hoe laat zie je de WK-loting 2026?

De ceremonie begint vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Bondscoach Ronald Koeman is namens Nederland aanwezig in Washington. De loting is op meerdere manieren live te volgen:

Daarmee is het nog niet klaar: bijna 24 uur later volgt opnieuw een show in Washington. Dan worden het speelschema, locaties en aanvangstijden bekendgemaakt.

Hoe werkt de loting voor het WK 2026?

Voor het eerst doen 48 landen mee aan een WK. De opzet is als volgt:

  • Deelnemers worden verdeeld in twaalf groepen van vier.
  • De groepen bestaan uit landen uit verschillende confederaties; alleen in het geval van Europa kunnen twee landen van dezelfde federatie (UEFA) bij elkaar in de poule komen.
  • Groepswinnaars en nummers twee gaan door.
  • Daarnaast plaatsen de acht beste nummers drie zich.
  • Hierdoor start de knock-outfase niet met een achtste finale, maar al met een zestiende finale (32 landen).
  • De indeling gebeurt via vier potten van twaalf, op basis van de FIFA-wereldranglijst.

Nederland heeft een plek in Pot 1. Daardoor ontloopt Oranje in de groepsfase absolute topfavorieten als Spanje, Frankrijk, Engeland en Argentinië.

Potindeling WK 2026

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4
Canada Kroatië Noorwegen Jordanië
Mexico Marokko Panama Kaapverdië
Verenigde Staten Colombia Egypte Ghana
Spanje Uruguay Algerije Curaçao
Argentinië Zwitserland Schotland Haïti
Frankrijk Japan Paraguay Nieuw-Zeeland
Engeland Senegal Tunesië Europese play-offs A
Brazilië Iran Ivoorkust Europese play-offs B
Portugal Zuid-Korea Oezbekistan Europese play-offs C
Nederland Ecuador Qatar Europese play-offs D
België Oostenrijk Saoedi-Arabië FIFA-play-offtoernooi 1
Duitsland Australië Zuid-Afrika FIFA-play-offtoernooi 2

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

