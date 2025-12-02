De spanning loopt op richting het WK 2026, want op vrijdag 5 december worden de groepen geloot. Als zevende op de FIFA-ranking heeft het Nederlands elftal een plek in Pot 1, waardoor zware tegenstanders als Spanje, Argentinië, Frankrijk en Engeland ontlopen worden. Maar wie zijn wel de mogelijke tegenstanders, waar kijk je de loting, hoe laat begint het en hoe werkt dit uitgebreide format met 48 landen precies? FCUpdate zet alles overzichtelijk op een rij.

Waar en hoe laat zie je de WK-loting 2026?

De ceremonie begint vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Bondscoach Ronald Koeman is namens Nederland aanwezig in Washington. De loting is op meerdere manieren live te volgen:

Artikel gaat verder onder video

NPO 1 – met de uitzending van de NOS

NOS.nl – via de livestream

FIFA.com – officiële mondiale stream

YouTube-kanaal van FIFA – wereldwijd beschikbaar

Daarmee is het nog niet klaar: bijna 24 uur later volgt opnieuw een show in Washington. Dan worden het speelschema, locaties en aanvangstijden bekendgemaakt.

Hoe werkt de loting voor het WK 2026?

Voor het eerst doen 48 landen mee aan een WK. De opzet is als volgt:

Deelnemers worden verdeeld in twaalf groepen van vier.

De groepen bestaan uit landen uit verschillende confederaties; alleen in het geval van Europa kunnen twee landen van dezelfde federatie (UEFA) bij elkaar in de poule komen.

Groepswinnaars en nummers twee gaan door.

Daarnaast plaatsen de acht beste nummers drie zich.

Hierdoor start de knock-outfase niet met een achtste finale, maar al met een zestiende finale (32 landen).

De indeling gebeurt via vier potten van twaalf, op basis van de FIFA-wereldranglijst.

Nederland heeft een plek in Pot 1. Daardoor ontloopt Oranje in de groepsfase absolute topfavorieten als Spanje, Frankrijk, Engeland en Argentinië.

Potindeling WK 2026