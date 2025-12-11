Live voetbal

Exorbitante ticketprijzen voor WK-duels van Oranje

Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025
Foto: © Imago
11 december 2025, 16:07

De tickets voor de wedstrijden van het Nederlands elftal gedurende het WK van komende zomer zijn exorbitant hoog. De KNVB heeft donderdag de prijzen voor de tickets bekendgemaakt. Oranje ClubCard-houders kunnen vanaf donderdag kaarten aanvragen voor de groepswedstrijden en knock-outduels.

Het Nederlands elftal neemt komende zomer deel aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De mannen van Ronald Koeman werden bij de loting in groep F geplaatst met Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs met Polen, Zweden, Oekraïne en Albanië. Vanaf donderdag is het voor houders van de zogeheten Oranje ClubCard mogelijk om tickets aan te vragen voor de duels in de groepsfase en knock-outfase.

De KNVB heeft inmiddels de ticketprijzen voor de wedstrijden van Oranje bekendgemaakt en deze liggen zeer hoog. Nooit eerder waren de kaarten die door de KNVB werden verkocht zo duur. De kaarten zijn verdeeld in drie verschillende categorieën. Voor de duels met Japan en de play-offwinnaar kosten de goedkoopste kaarten 220 dollar (188 euro), terwijl de duurste kaarten liefst 600 dollar (511 euro) kosten. De wedstrijd tegen Tunesië is iets goedkoper; daar kost het goedkoopste kaartje 180 dollar (153 euro), terwijl het duurste ticket 500 dollar (426 euro) kost. Ter vergelijking: op het EK van vorig jaar kostte het goedkoopste kaartje via de KNVB 60 euro.

Mocht Oranje het ver schoppen op het toernooi, zullen de Nederlandse voetbalfans nog hogere bedragen kwijt zijn. Zo is het goedkoopste kaartje voor de finale dat door de KNVB wordt verkocht liefst 4185 dollar (3565 euro). Op het EK van 2024 in Duitsland kostte het goedkoopste kaartje via de Nederlandse bond 300 euro.

Ticketprijzen WK via KNVB
© KNVB

Joost55
76 Reacties
1.062 Dagen lid
200 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat gaat geen grote oranjemars worden. Wat een belachelijke prijzen!

zebia
14 Reacties
1.171 Dagen lid
12 Likes
zebia
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die prijsverschillen tussen die 3de plek wedstrijd en die 2 rondes ervoor zijn verschillend tho. Wel verwarrend als het oplopend hoort te werken maar ziet er anders uit

Crossroad
24 Reacties
983 Dagen lid
72 Likes
Crossroad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heb je eindelijk een kaart, word je bij de grens teruggestuurd.

