heeft woensdagavond geschiedenis geschreven bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder is namelijk de jongste Ajacied met een assist in de Champions League. Dat melden de Amsterdammers trots op X.

Steur mocht woensdagavond zijn basis- en Champions League-debuut maken voor Ajax. De talentvolle middenvelder begon tegen FK Qarabag (2-4 overwinning) samen met Jorthy Mokio en Ko Itakura op het driemansmiddenveld van de Amsterdamse ploeg. In Azerbeidzjan kwam Ajax al vroeg op een 1-0 achterstand door een treffer van Camilo Duran, maar zes minuten voor rust was het Kasper Dolberg die de gelijkmaker tegen de touwen schoot. Dit deed de Deen op aangeven van Steur, die daarmee zijn eerste basisplaats bekroonde met een assist. Kort na rust kwam Ajax op een 2-1 achterstand, waarna de club dit in de slotfase wist om te buigen naar een 2-4 overwinning.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn beslissende pass op de 1-1 van Dolberg heeft Steur geschiedenis geschreven zo blijkt. Ajax meldt namelijk op X dat de middenvelder met zijn leeftijd van 17 jaar en 333 dagen de jongste Ajax-speler is met een assist in de Champions League. "Een assist die geschiedenis schreef", plaatst de club bij de foto van Steur.

Zelf was de jongeling ook blij met zijn assist. "Die neemt niemand me af. Ik heb weleens een mooiere assist gegeven, maar ik neem hem. Het was een mooi moment. Ik moet Kasper daar heel erg voor bedanken", aldus Steur, die verder met tevredenheid terugkeek op zijn basisdebuut. "Een debuut in de Champions League kan eigenlijk nooit slecht, dus dit was een heerlijke avond."