Van der Gijp nuanceert uitspraken over relatie met Derksen en Genee

11 december 2025

René van der Gijp heeft er geen behoefte aan om heel goed bevriend te zijn met zijn collega’s Johan Derksen en Wilfred Genee, zo laat hij weten in Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. Het drietal van Vandaag Inside heeft wel normaal contact, maar voor vriendschap klopt Van der Gijp liever aan bij Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen.

Derksen, Genee en Van der Gijp maken al lange tijd samen een talkshow. Waar dit begon als een wekelijkse uitzending over voetbal, is het drietal sinds 2022 iedere weekdag op tv te zien. Tegenwoordig worden er ook veel onderwerpen besproken die niets met voetbal te maken hebben, zoals politiek en cultuur. Buiten het programma om hebben de heren eigenlijk niet zo veel met elkaar. Zo liet Van der Gijp zich in oktober ontvallen dat Derksen en Genee buiten de uitzendingen niet met elkaar spreken.

Deze week besluit Van der Gijp die uitspraak te nuanceren. “Het is wel zo dat we elkaar gewoon gedag zeggen. Als Genee z’n vrouw ziek is, vraag ik hoe het met d’r gaat. Of als er een brandje uitbreekt. Of als Johan of zijn vrouw van de trap is gevallen”, somt de oud-voetballer momenten op waarop ze wel contact hebben buiten de uitzendingen. “Er is dus gewoon een normale relatie.” Van Egmond en Jansen merken op dat pas contact opnemen als er brand uitbreekt of iemand van de trap valt niet kenmerkend is voor een normale relatie.

Hoewel de drie elkaar dus zo nu en dan wel spreken, is de relatie verder niet zo hecht. “Het is niet zo dat we iedere week bij elkaar thuis komen”, aldus Van der Gijp, die dat ook helemaal niet nodig vindt. “Daar heb ik jullie voor.” De voormalig buitenspeler benadrukt dat hij het heel leuk vindt om iedere maandag met zijn vrienden de podcast op te nemen. Voor Wim Kieft is het zelfs de leukste dag van de week.

Gijp kan beter uitstappen. Je ziet gewoon dat hij er geen zin meer in heeft.
Reageert soms nog inhoudelijk maar meestal met een gemaakte schaterlach en een klap op de schouder van de naaste.

