Buiten de uitzendingen van Vandaag Inside hebben Wilfred Genee en Johan Derksen geen enkel contact. Dat zegt René van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. Alleen tijdens het tv-programma praten de twee met elkaar.

Vandaag Inside werd vorige week vrijdag bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Daarmee wonnen hoofdrolspelers Genee, Derksen en Van der Gijp met 74 procent van de stemmen de belangrijkste Nederlandse televisieprijs. Van der Gijp genoot daar niet bepaald van: “Ik vind dat er te veel aandacht voor is. Dat is het eigenlijk niet waard”, zegt de goedlachse analist eerlijk.

“Voor wat wij doen, is dat echt niet waard. We maken gewoon een gezellig programmatje, dat kunnen we goed. Als we ons ding doen, is het gewoon een prima programma”, vervolgt Van der Gijp, die toch zijn twijfels heeft. “Nu ook… Johan en Wilfred zitten nu in hun eigen kleedkamers, ze praten helemaal niet meer met elkaar. We praten nu niet meer buiten de tafel. Eerst liepen we pratend naar die tafel toe en was het gezellig. Nu is het iets geworden waarvan ik soms denk: het is niet nodig…”, zegt Gijp.

Rob Jansen merkt op dat kijkers daar op televisie niet veel van meekrijgen. “Maar daar zijn zij meester in”, haakt Michel van Egmond in. “Ik maakte ooit een boekje over een van de tachtigduizend ruzies. Toen moesten ze één dag na de ruzie een snabbel doen in Dordrecht. Toen was de stemming ook ijzig, niemand zei iets tegen elkaar…”, herinnert de schrijver zich.