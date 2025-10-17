De Gouden Televizier-Ring, die donderdagavond met overtuigende meerderheid (74 procent van de stemmen) is gewonnen door Vandaag Inside, is gekaapt. Dat schrijft Paul Römer, tussen 2019 en 2024 directeur van Talpa Network, in zijn column op het mediaplatform Spreekbuis.

Vandaag Inside schreef donderdagavond televisiegeschiedenis door als eerste programma ooit twee keer de Gouden Televizier-Ring te winnen. Derksen, Genee en René van der Gijp wisten de prijs in 2011 ook al te winnen. Destijds ging de talkshow nog enkel over voetbal en heette het Voetbal International.

Römer begint zijn column met een felicitatie aan Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp voor het winnen van 'hun welverdiende tweede Televizier-Ring. "Vandaag Inside is invloedrijk; kijk maar naar de optocht van politici die dezer dagen voorbij komt. Men kan het zich niet permitteren om niet aan tafel te zitten. Dan heb je het als talkshow helemaal gemaakt, dus een welverdiende prijs", schrijft hij.

Hij plaatst echter ook een kanttekening. "Tegelijkertijd condoleer ik AVROTROS met de afwaardering van de Televizier-Ring. Was het ooit de prijs van de kijker, nu is het de prijs van degene die de kijker het best weet te mobiliseren. Dat begon ooit met Jan Smit, die tijdens zijn optredens in feestzaaltjes het publiek opriep te sms’en en zo een Ring won voor een volkomen doorsnee programma. Later kwamen er spotjes en andere acties", gaat hij verder in zijn column.

Hij haalt aan dat Vandaag Inside ten tijde van het gala met een twee uur durende uitzending op SBS kwam. "Daar kan natuurlijk niemand tegenop", beseft de voormalig Talpa-redacteur. "Wat mij betreft grenst dat aan competitievervalsing. De prijs der prijzen is daarmee gedevalueerd, en dat is eeuwig zonde. Er moet een nieuwe manier gevonden worden om die prijs weer de waarde te geven die hij verdient. Dat wordt al jaren gezegd, maar het verloop van gisteravond heeft aangetoond dat het nu echt tijd is. Mocht dat niet lukken, dan adviseer ik AVROTROS om volgend jaar op zaterdag uit te zenden — dan hebben de heren van VI namelijk lekker vrij."

Römer benadrukt Vandaag Inside Televizier-Ring te gunnen

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Römer weten dat Het Jachtseizoen en Woeste Grond, beiden ook in de race voor de Gouden Televizier-Ring, niet dezelfde mogelijkheid hadden om hun fans op te roepen om te stemmen. "Dat is er oneerlijk aan. Hoe dat telkens terugkerende probleem op te lossen? Dat is de hamvraag. Misschien moeten ze de stemming voortaan het hele jaar open houden? Nogmaals, ik gun het VI serieus! Maar dit is een heel belangrijke prijs, dus moet de manier om tot een winnaar te komen, helemaal kloppen", reageert Römer.

Hoofdredacteur Jeroen de Gooij is bekend met de kritiek

Tegenover diezelfde krant laat hoofdredacteur Jeroen de Goeij van de Gouden Televizier-Ring-verkiezing weten bekend te zijn met de kritiek. "Dit krijgen we vaker terug. Maar de essentie is dat iedereen kan en mag stemmen en iedereen daartoe kan en mag oproepen. Dat hoort er wat dat betreft helemaal bij. Er is ongelooflijk veel gestemd, dus je kan zeggen dat de Ring leeft als nooit tevoren", laat hij desgevraagd weten.

