Feest voor Derksen, Genee en Van der Gijp: VI wint Gouden Televizier-Ring voor tweede keer

Vandaag Inside heeft donderdagavond voor de tweede keer in de geschiedenis van het programma de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp won eerder in 2011, toen onder de naam Voetbal International.

Donderdagavond stond in het teken van de Gouden Televizier-Ring. De prestigieuze prijs voor het beste televisieprogramma van Nederland wordt ieder jaar uitgereikt. In 2025 werd het zestigjarige jubileum van de prijs gevierd. Om die reden waren voormalig winnaars dit jaar opnieuw verkiesbaar.

Vandaag Inside was een van de vele genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring. De talkshow van Talpa wist verschillende schiftingen te overleven en was een van de drie laatste programma’s die kans maakte op de prijs. De andere genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring waren Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted.

Ter gelegenheid van het Gouden Televizier-Ring Gala zonden Genee, Derksen en Van der Gijp donderdag een extra lange aflevering van Vandaag Inside uit. Waar de talkshow normaal een uur te zien is op tv, konden kijkers donderdag genieten van een extra uur. Tegen het einde van de uitzending was het een groot feest in de studio, toen bekend werd dat VI de Gouden Televizier-Ring in de wacht had gesleept.

Meer feest voor Vandaag Inside

Daar bleef het donderdagavond niet bij qua feest voor Vandaag Inside. Thomas van Groningen, politiek duider en vast gezicht in de talkshow, was namelijk genomineerd voor de Televizier-Ring Talent. De presentator nam het daarin op tegen Robbert Rodenburg en Stefan Jurriens en kwam als winnaar uit de strijd.

