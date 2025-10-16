Valentijn Driessen is donderdagavond halverwege de uitzending van Vandaag Inside vertrokken. De verslaggever van De Telegraaf moest eerder weg bij de extra lange aflevering, omdat hij sinds deze week mantelzorger is van zijn vader.

Vandaag Inside stond donderdag volledig in het teken van de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor beste tv-programma van Nederland. Omdat de prijs zestig jaar bestaat, is besloten dat voormalig winnaars opnieuw mee mochten doen. Vandaag Inside verdiende een nominatie en schopte het daarnaast tot de laatste drie. Op de avond van het Gouden Televizier-Ring Gala kreeg het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp een uitzending van liefst twee uur.

Driessen zat donderdag aan het begin van de uitzending aan tafel bij Vandaag Inside, maar hij kondigt al vrij snel aan dat hij niet tot het einde aanwezig zal zijn. “Vanaf afgelopen maandag ben ik mantelzorger van mijn vader”, legt de verslaggever uit. “Hij krijgt zijn steunkousen niet aan en niet uit.” In de ochtend wisselt Driessen de verzorging af met zijn zus en in de avond neemt hij het altijd voor zijn rekening. Genee wil weten of de vader van Driessen, die volgende maand 94 wordt, zijn steunkousen niet een nacht aan kan houden, maar dat is volgens de journalist een slecht idee.

Derksen geeft Driessen groot gelijk dat hij eerder vertrekt uit de uitzending. “Dat is veel belangrijker dan dat gezeik hier”, stelt de oud-voetballer. “Dat vind ik ook”, antwoordt Driessen. “Ik hoorde al dat er feest is als we winnen en als we verliezen en dat dat tot laat doorgaat. Dat hoeft van mij ook niet.” De journalist verliet de uitzending in het tweede reclameblok, een uur voor het einde. Uiteindelijk kwam Vandaag Inside als winnaar uit de bus.

