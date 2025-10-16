Jeroen Kapteijns heeft op X uitgehaald naar Johan Derksen. De oud-voetballer stelde woensdag bij Vandaag Inside dat FC Twente een ‘schande’ en een ‘naar clubje’ is. Die mening heeft Derksen ontwikkeld na het ontslag van Joseph Oosting en de behandeling van .

Derksen had woensdag geen goed woord over voor FC Twente. “Wat een schande is dat. FC Twente is echt een naar clubje aan het worden. Eerst wordt die Oosting er na anderhalve wedstrijd uitgegooid. Wat een onzin, dat is gewoon een fatsoenlijke trainer”, zo foeterde De Snor. Ook de behandeling van Hilgers, die dit seizoen nog niet tot de wedstrijdselectie behoorde, vindt Derksen een ‘schande’. “De club zegt nu eigenlijk tegen Hilgers: ‘Voetbal een jaar niet en kijk maar of er dan nog clubs belangstelling hebben’. Het is een soort Berufsverbot (Duits voor 'beroepsverbod', red.), echt een schande. Bij deze club moet je niet gaan spelen, want ze houden zich niet aan de regels. Ze proberen je kapot te maken.”

Kapteijns, clubwatcher van FC Twente voor De Telegraaf, heeft de tirade van Derksen ook meegekregen. “Derksen heeft gemakshalve maar de helft van het verhaal weggelaten”, reageert de journalist op X. “Dat is makkelijker als je zomaar wat roept. Hilgers zélf heeft aangegeven per se een transfer te willen maken in de zomer, waarop FC Twente heeft geïnvesteerd in een vervanger.” Het is volgens Kapteijns dan ook ‘niet raar’ dat Twente andere spelers boven Hilgers verkiest.

Aan het einde van de transferperiode was Hilgers, die nog een contract heeft tot medio 2026, bereid om een jaar bij te tekenen om daarna verhuurd te kunnen worden aan Brest. Door tijdgebrek ging die transfer uiteindelijk niet door. Daarna wilde Hilgers niet meer bijtekenen, waarna FC Twente de hakken in het zand zette. “Zolang Hilgers gewoon kan meetrainen, doet de club daar in principe niks verkeerds mee”, stelt Kapteijns. “Ze mogen bij het maken van de opstelling de keuze voor andere spelers maken, die wel langer vastliggen en daarmee toekomst bij de club hebben. Het is misschien niet heel sympathiek, maar niet tegen de regels.” Inmiddels heeft FC Twente een verbeterde aanbieding gedaan bij Hilgers in een poging de impasse te doorbreken, zo werd later op de middag duidelijk.

