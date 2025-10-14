Henk Spaan denkt dat Ajax voor te weinig geld heeft laten gaan, zo schrijft hij in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De IJslander liet maandag tegen Frankrijk (2-2) zien op hoog niveau mee te kunnen. Ook was hij belangrijk met een doelpunt.

Hlynsson kon bij Ajax onder Maurice Steijn en John van ‘t Schip regelmatig op minuten rekenen, maar dat was vorig seizoen onder Francesco Farioli wel anders. De middenvelder koos eieren voor zijn geld en werd in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Sparta Rotterdam, waar hij wel speeltijd kreeg. Afgelopen zomer deed Ajax Hlynsson definitief van de hand door hem voor zo’n 1,5 miljoen euro aan FC Twente te verkopen.

Artikel gaat verder onder video

“Ajax laat geregeld spelers gaan waarvan ik denk: zou je dat wel doen?”, luidt Spaan zijn lofzang voor de IJslander in. “Hlynsson verkopen aan FC Twente voor nog geen anderhalf miljoen terwijl hij op de internationale markt voor vier miljoen genoteerd staat?” Tegen Frankrijk liet de middenvelder maandag zien ‘met gemak mee te kunnen op dat niveau’, stelt Spaan. Daarbij was hij belangrijk met de gelijkmaker in de zeventigste minuut.

Overigens is Ajax niet de enige die spelers onderschat, zo schrijft Spaan. “Bij Real Madrid laat Xabi Alonso Camavinga veel te vaak op de bank zitten. Dat is in de ogen van een Camavinga-expert zoals ik ridicuul.” Wat de journalist betreft ziet de Franse bondscoach Didier Deschamps het beter. “Hij stelde het koppel Camavinga-Koné op, de ‘dubbele 6’, die tevens de beste Fransen waren.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.