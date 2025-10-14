Live voetbal

Spaan baalt van goedkoop vertrek Hlynsson bij Ajax: ‘Kan makkelijk met niveau Frankrijk mee’

Niels Hassfeld
14 oktober 2025, 22:48

Henk Spaan denkt dat Ajax Kristian Hlynsson voor te weinig geld heeft laten gaan, zo schrijft hij in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De IJslander liet maandag tegen Frankrijk (2-2) zien op hoog niveau mee te kunnen. Ook was hij belangrijk met een doelpunt.

Hlynsson kon bij Ajax onder Maurice Steijn en John van ‘t Schip regelmatig op minuten rekenen, maar dat was vorig seizoen onder Francesco Farioli wel anders. De middenvelder koos eieren voor zijn geld en werd in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Sparta Rotterdam, waar hij wel speeltijd kreeg. Afgelopen zomer deed Ajax Hlynsson definitief van de hand door hem voor zo’n 1,5 miljoen euro aan FC Twente te verkopen.

“Ajax laat geregeld spelers gaan waarvan ik denk: zou je dat wel doen?”, luidt Spaan zijn lofzang voor de IJslander in. “Hlynsson verkopen aan FC Twente voor nog geen anderhalf miljoen terwijl hij op de internationale markt voor vier miljoen genoteerd staat?” Tegen Frankrijk liet de middenvelder maandag zien ‘met gemak mee te kunnen op dat niveau’, stelt Spaan. Daarbij was hij belangrijk met de gelijkmaker in de zeventigste minuut.

Overigens is Ajax niet de enige die spelers onderschat, zo schrijft Spaan. “Bij Real Madrid laat Xabi Alonso Camavinga veel te vaak op de bank zitten. Dat is in de ogen van een Camavinga-expert zoals ik ridicuul.” Wat de journalist betreft ziet de Franse bondscoach Didier Deschamps het beter. “Hij stelde het koppel Camavinga-Koné op, de ‘dubbele 6’, die tevens de beste Fransen waren.”

dilima1966
2.677 Reacties
855 Dagen lid
15.566 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer een dikke flater van kroes de zoveelste speler die ze zowat voor niets hebben weg gedaan

De kikker
125 Reacties
915 Dagen lid
195 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is gewoon een lichtgewicht

Arena
1.169 Reacties
64 Dagen lid
2.686 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Henkie Spaan zwetst er weer op los. Hlynsson heeft bij Ajax te weinig gebracht en dus is er het logische gevolg dat je verkocht of verhuurd wordt. Dat je dan daarná 1 leuke wedstrijd speelt doet niets af aan het feit dat je te weinig hebt laten zien.

IJsland - Frankrijk

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Kristian Hlynsson

Kristian Hlynsson
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 21 jaar (23 jan. 2004)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
8
1
2024/2025
Sparta
14
2
2024/2025
Jong Ajax
7
1
2023/2024
Ajax
25
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

