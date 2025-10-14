John Heitinga verruilde afgelopen zomer zijn rol als assistent van Arne Slot bij Liverpool voor het hoofdtrainerschap van Ajax. In Nederland krijgt de 41-jarige oefenmeester veel kritiek op zijn functioneren, maar bij Liverpool was men bedroefd nadat hij vertrok, zo vertelt clubwatcher James Pearce van The Athletic.

Heitinga was in het verleden al eens interim-trainer van Ajax, maar een vaste aanstelling als hoofdtrainer kreeg hij toen niet. De oud-voetballer besloot als assistent-trainer terug te keren naar de Premier League en ging aan de slag onder David Moyes bij West Ham United. Een seizoen later klopte Slot bij hem aan, waarna hij bij Liverpool tekende. Na een jaar op Anfield keerde Heitinga terug bij Ajax als hoofdtrainer.

Dat Heitinga Liverpool na een jaar al achter zich liet, zorgde voor teleurstelling. “De spelers en staf waren droevig dat Heitinga vertrok, want hij speelde een belangrijke rol”, geeft Pearce aan. Wel was men er in de Britse havenstad van op de hoogte dat Heitinga de aspiraties had om zelf trainer te worden. De journalist haalt aan dat de trainer van Ajax door Ryan Gravenberch werd omschreven als ‘mentor’. “Hij vertelde hoe invloedrijk Heitinga was op het trainingsveld en in de analyseruimte bij het leren van de tactische kant van de rol als nummer 6.”

Na het vertrek van Heitinga stelde Liverpool met Giovanni van Bronckhorst een nieuwe assistent aan voor die rol. De voormalig trainer van Feyenoord heeft de rol van een-op-een-coach overgenomen en is tot dusver een ‘populaire toevoeging aan de staf’. Volgens Pearce is de structuur nog altijd hetzelfde, waardoor Heitinga geen leegte heeft achtergelaten. Op het gebied van coachen van wedstrijden had de trainer van Ajax weinig invloed. “Daarin is niet echt iets veranderd. Sipke Hulshoff is altijd al het voornaamste klankbord geweest voor Slot als het gaat om wissels en tactische omzettingen. Dat is nog steeds zo.”

