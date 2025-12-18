PSV kan voorlopig niet beschikken over . De Eindhovense club maakt donderdag op de clubsite bekend dat de dertigjarige doelman ‘een aantal maanden’ uit de roulatie is.

Olij raakte dinsdagavond geblesseerd aan zijn lies tijdens de warming-up voorafgaand aan het bekerduel van PSV met GVV (3-0 zege). De afgelopen zomer van Sparta Rotterdam overgekomen keeper zou gaan debuteren in de hoofdmacht van PSV, maar haakte op het laatste moment dus af. Daardoor stond eerste doelman Matej Kovar tussen de palen tegen GVV.

Artikel gaat verder onder video

Nu blijkt dus dat Olij een ernstige liesblessure heeft opgelopen. PSV laat donderdag weten dat uit medisch onderzoek is gebleken dat Olij ‘naar verwachting een aantal maanden is geschakeld door een liesblessure’. Om hoeveel maanden het gaat, maakt de club niet duidelijk.

“Dit nieuws komt hard aan. Het heeft geen zin om hier lang van te balen. De knop gaat snel om. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik in de afgelopen dagen al heb ervaren en ik ga keihard aan de slag om zo snel mogelijk weer op het veld te staan”, zegt hij op de clubsite.dagen al heb ervaren en ik ga keihard aan de slag om zo snel mogelijk weer op het veld te staan”, zegt hij op de clubsite.