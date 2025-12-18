Alle Eredivisie-spelers die uitkomen op de Afrika Cup

De Afrika Cup gaat dit weekend van start. Op zondag neemt gastland Marokko het op tegen de Comoren. In dat duel zullen naar verwachting meerdere Eredivisie-spelers in actie komen. De finale van het toernooi staat op zondag 18 december op de planning. FCUpdate zet op een rij welke spelers uit de Eredivisie zijn opgeroepen voor de Afrika Cup.

PSV (3 spelers)

PSV heeft deze winter drie spelers moeten afstaan voor de Afrika Cup. De koploper van de Eredivisie heeft met Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari twee spelers die zijn opgeroepen voor Marokko. Het gastland is volgens Opta de grote favoriet voor de eindzege, waardoor het realistisch is dat het tweetal langere tijd afwezig is. Verder is ook Adamo Nagalo opgeroepen door Burkina Faso, maar zijn absentie zal gezien zijn gebrek aan speeltijd geen groot probleem zijn voor Peter Bosz.

Feyenoord (3 spelers)

Ook Feyenoord mist deze winter drie spelers die uitkomen op de Afrika Cup. Reserveaanvoerder Anis Hadj Moussa is opgeroepen voor Algerije, dat volgens Opta ruim 12 procent kans maakt op de eindzege. Alleen Egypte en Marokko worden meer kans toegedicht. Het is dan ook realistisch dat de buitenspeler langere tijd afwezig is. Datzelfde geldt voor Oussama Targhalline, die met Marokko actief is op het toernooi in eigen land. Verder kunnen de Rotterdammers ook niet beschikken over Gaoussou Diarra, die is opgeroepen voor Mali.

FC Twente (1 speler)

FC Twente heeft een speler moeten afstaan voor de Afrika Cup. De van Feyenoord gehuurde Ramiz Zerrouki is door Algerije opgeroepen voor het belangrijkste toernooi van Afrika. Net als voor Hadj Moussa geldt voor de controlerende middenvelder van de Enschedeërs dat hij waarschijnlijk langer afwezig is.

FC Utrecht (1 speler)

Bij FC Utrecht heeft Sébastien Haller een oproep gekregen voor Ivoorkust. De titelhouder hoopt in Marokko opnieuw met de prijs aan de haal te gaan, maar volgens Opta maakt het land daar slechts 6,4 procent kans op. Wel acht het statistiekenbureau de kans aanwezig dat Ivoorkust met Haller ver komt op het toernooi.

Sparta Rotterdam (1 speler)

De laatste speler uit de Eredivisie die naar de Afrika Cup gaat, is Saïd Bakari van Sparta Rotterdam. De ervaren rechtsback is door de Comoren opgeroepen voor het toernooi. Volgens Opta is de eilandengroep een van de landen die het minste kans maakt om de groepsfase te overleven, waardoor de kans aanwezig is dat Sparta de verdediger vrij snel weer terug heeft.