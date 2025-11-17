Live voetbal

Bondscoach Nigeria witheet na uitschakeling en beschuldigt Congolese staf van voodoo

De Nigeriaanse bondscoach Éric Chelle
Foto: © ESPN Africa
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
17 november 2025, 11:01

De Nigeriaanse bondscoach Éric Chelle heeft tegenstander Congo beschuldigd van het gebruik van voodoo. Het Nigeriaanse nationale team ging zondagavond na strafschoppen onderuit tegen Congo, waardoor het zich niet wist te plaatsen voor de intercontinentale play-offs richting het WK van 2026.

Al na drie minuten speelden opende Frank Onyeka de score in het Stade Prince Moulay Abdellah in Rabat. Via Mechak Elia kwam Congo vervolgens na iets meer dan een half uur spelen op gelijke hoogte. In het restant van het duel kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor verlenging uitsluitsel moest geven. Ook daarin wisten beide ploegen het niet voor elkaar te krijgen om een doelpunt te maken.

In het slot van de verlenging nam Congo alvast een voorschot op de strafschoppenreeks door doelman Mpasi-Nzau te laten vervangen door Timothy Fayulu. De eerste twee strafschoppen van Nigeria werden gemist door Calvin Bassey en Moses Simon, maar ook Congo wist niet te scoren uit twee van zijn eerste drie schafschoppen. De volgende vijf strafschoppen gingen allemaal raak, waardoor Semi Ajayi Nigeria weer op voorsprong kon schieten in de reeks. De verdediger miste echter, waarna Chancel Mbemba Togo naar de intercontinentale play-offs voor het WK schoot.

De Nigeriaanse bondscoach Chelle ontstak voor de penalty van Mbemba al in woede, pakte een waterfles van de grond en gebaarde naar de bank van Congo. Toen de strafschop benut werd en Les Léopards feest begonnen te vieren, sprintte Chelle woedend naar de staf van Congo om verhaal te halen. Hij werd uiteindelijk tegengehouden door de Congolese bondscoach Sébastien Desabre.

Chelle beschuldigt Congo van voodoo

"Tijdens de penalty’s deed een gast van Congo steeds voodoo. Elke keer, elke keer en elke keer. Daarom was ik erg zenuwachtig", verklaart Chelle zijn woede na afloop voor de camera van ESPN Africa. Vervolgens probeert de Nigeriaanse bondscoach uit te leggen wat hij zag, terwijl hij de bewegingen van de Congolees nabootst. "Hij deed iets, maar ik weet niet of hij dat met water of iets anders deed."

