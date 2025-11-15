maakte vrijdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Polen, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. De 22-jarige spits van RC Strasbourg is trots op zijn keuze voor Oranje, ondanks de pogingen van Nigeria om hem over te halen.

Na afloop van de wedstrijd in Warschau sprak Emegha met Ziggo Sport en toonde hij zijn haasje, een speldje dat iedere Oranje-debutant krijgt, aan verslaggever Sam van Royen. "Ik ben heel erg trots en wil Jezus Christus bedanken. Zonder hem was dit niet mogelijk", aldus Emegha.

De spits heeft een duidelijke missie: "Ik neem dit haasje mee om aan elke jongen in de Schilderswijk te laten zien dat het mogelijk is. Je moet altijd je dromen achternagaan en nooit opgeven." Emegha werd geboren in Den Haag en heeft een Togolese vader en Nigeriaanse moeder. De aanvaller heeft daardoor ook de mogelijkheid om voor de twee Afrikaanse landen uit te komen.

Keuze voor Oranje

De afgelopen jaren werd Emegha regelmatig benaderd door Nigeria om voor dat land te spelen, maar hij ging niet op die lokroep in. De spits heeft nu een duidelijk doel voor ogen: het WK van 2026. "Ik wil er gewoon bij zijn. Dan ben ik al heel erg blij en dankbaar." Als Van Royen vraagt of het Afrikaanse land hem alsnog kan bellen, is de spits heel duidelijk: "Nee!" Overigens is het voor Emegha na zijn debuut al niet meer mogelijk om te wisselen van land. In 2020 werden de regels versoepeld zodat spelers ook na drie officiële interlands nog kunnen switchen. Dit geldt echter alleen voor spelers van 21 jaar of jonger. Aangezien Emegha al 22 jaar oud is, is deze uitzondering voor hem niet van kracht.