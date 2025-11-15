Willem van Hanegen is niet te spreken over . De 24-jarige verdediger startte afgelopen vrijdag in het centrum tegen Polen (1-1), maar zag er niet lekker uit bij de 1-0. Van Hanegem herinnert zich de lof die Timber kreeg na goede duels tegen Malta en Finland.

Voor De Kromme was de kwalificatiecyclus van Oranje richting het WK ‘een lange zit’, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Nederland nam het in de poule op tegen Malta, Finland, Litouwen en Polen. Van laatstgenoemde wist Oranje niet te winnen. “Het Nederlands elftal heeft er gewoon een bijzonder magere kwalificatiereeks op zitten, maar het lijkt wel of veel mensen dat niet willen zien. Dan hoor ik de kenners op televisie weer vertellen dat wij tot de top 5 van de wereld behoren”, begint Van Hanegem.

Volgens de ex-prof is Nederland te ‘voorspelbaar’ en ‘nonchalant’, terwijl de ‘energie er zelden vanaf spat’. “Wat het elftal ook geen goed doet, is dat overdreven enthousiasme over spelers na één aardige wedstrijd. Jurriën Timber is een prima speler, maar op basis van wedstrijden tegen Malta en Finland dachten mensen dat we de nieuwe Franz Beckenbauer in huis hadden”, vindt De Kromme.

“Maar Timber liet Robert Lewandowski wel heel eenvoudig de assist leveren bij de 1-0. En hij mocht blij zijn dat Bart Verbruggen nog redde bij een kans, want ook daar was hij niet erg doortastend”, vervolgt de analist.

Van Hanegem snapt niet waarom Stefan de Vrij niet is opgeroepen. “Dat zal Stefan de Vrij ook denken in Milaan. Koeman borduurde na het EK door op dat elftal, maar onze beste speler van dat toernooi was de enige die hij verving. Timber is toch echt een mindere verdediger, Jan Paul van Hecke is te vaak te wild en Matthijs de Ligt is dat al heel zijn loopbaan.”