Ronald Koeman is op zijn hoede voor Polen. Op de persconferentie voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Nederland lichtte de bondscoach meerdere spelers uit die hij hoog heeft zitten: Robert Lewandowski, en Piotr Zielinski. Bovendien sprak Jurriën Timber over Jakub Kiwior, die hij kent van Arsenal.

Polen moet eigenlijk winnen van Oranje om nog enig uitzicht te houden op rechtstreekse WK-kwalificatie. De ogen zullen dus gericht zijn op Lewandowski. “Het is duidelijk dat Robert Lewandowski een grootheid in Polen is. Het is een geweldige spits met veel rendement uit zijn aanval”, zei Koeman donderdagavond. “Maar hij moet gevoed worden door de middenvelders. Sebastian Szymanski was altijd heel goed bij Feyenoord, net als Piotr Zielinski bij Inter. Polen heeft een sterke selectie, dus die mag je absoluut niet onderschatten.”

Timber noemde Lewandowski ‘een echte topspits’. “Dat weet iedereen. Het wordt een lastige pot met een vol stadion. Drie jaar geleden was dat ook zo en dat zal morgen weer zo zijn.” Van alle spelers kent hij Kiwior het best. De verdediger wordt dit seizoen door Arsenal verhuurd aan FC Porto. “Jakub is een goede vriend van me. Het is een topspeler en hij is geliefd door de hele kleedkamer. Het is leuk om morgen weer tegen hem te zien en te spreken.”

'Moeilijkste wedstrijd uit de poule'

Wat voor wedstrijd verwacht Koeman? “Het is in de poule de moeilijkste wedstrijd die we spelen”, stelde de bondscoach. “Ik ben benieuwd hoe we dit aanvliegen, maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste om te kwalificeren. De omstandigheden zijn in het voordeel van hen, maar ik vind dat wij de overhand moeten hebben morgen.”

In september pakte Polen nog een punt in De Kuip (1-1). Destijds was Oranje ‘niet verrast’ door het spel van Polen, zei Koeman. “We wisten hoe ze met de nieuwe coach Urban speelden. Aanvallend hebben ze veel kwaliteit, daarom moesten we zelf ook goed spelen, wat we niet gedaan hebben. In iedere wedstrijd krijgt de tegenstander kansen, waardoor Cash mooi scoorde. We waren teleurgesteld over het resultaat.”

Nu speelt Polen thuis, ‘met een vol stadion en enthousiast publiek’. “Coach Urban heeft gezegd dat ze meer balbezit willen dan de vorige keer in Rotterdam. Zij moeten winnen en gaan dus meer aanvallen, althans zo denk ik over voetbal”, aldus Koeman. Volgens Timber moet Oranje zich niet te veel aanpassen aan de tegenstander. “Wij moeten van onze eigen krachten uitgaan. En op die manier gaan we spelen en Polen proberen aan te vallen.”