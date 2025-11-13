Ronald Koeman wil nog steeds niet vertellen aan wie zijn sneer gericht was tijdens de persconferentie van maandag. Wel bevestigt hij drie dagen later op een persconferentie dat hij niet verwees naar Johan Derksen of Valentijn Driessen.

Koeman sprak maandag van een ‘verharding’ in de wereld, toen het ontslag van John Heitinga bij Ajax ter sprake kwam. “Iedereen roept en doet maar. Ik vond het in de situatie van John Heitinga wel heel snel. Vanuit een aantal kanten ging het toen te snel. Het hoort er helaas bij. Dan heb je het over een individu die nog een podium krijgt, waarvan ik denk: 'Kunnen we niet eens doorselecteren?’”

Het is de vraag wie Koeman bedoelde. Journalist Noa Vahle vroeg donderdag gekscherend of de persoon in kwestie een snor heeft. “Nee. Die heb ik ook weleens complimenten gegeven”, antwoordde Koeman. Derksen kan dus worden afgestreept. “Succes dan, Valentijn”, zei Vahle lachend tegen haar collega, die ook in de perszaal zat. Maar Koeman verklapte dat hij ‘zelfs’ niet op Driessen doelde.

Koeman stond de pers te woord in de aanloop naar de mogelijk beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Hij verwacht een goede sfeer in Warschau. "Het is leuk dat het zo vol zit. Ik heb het stadion voor het eerst gezien, maar het is een geweldig stadion. Het zijn alle ingrediënten om er een mooie pot van te maken, maar dat zullen zij ook hebben."

Gaat Oranje feesten als het ticket vrijdag wordt veiliggesteld via een overwinning op Polen? "Nee, dat hoeft volgens mij niet. We gaan geen feestje vieren, want het is ook belangrijk om de wedstrijd van maandag serieus te vieren."

VIDEO - Noa Vahle vraagt Koeman naar Heitinga-criticaster: 'Heeft de man in kwestie een snor?'