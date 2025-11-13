Live voetbal

Podcast | 'Emegha de spits van de toekomst voor Oranje'

Emmanuel Emegha op het trainingskamp van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
13 november 2025, 16:04

In een nieuwe aflevering van FCUpdate Extra Tijd kijken presentator Sander Kamphof samen met Jorn Aalders vooruit op de wedstrijden van Oranje van komend weekend. Kan Oranje zich al plaatsen tegen Polen? Waar staat deze selectie vergeleken met de vorige eindtoernooien en hoe goed is Emmanuel Emegha? Daarnaast blikken we terug op AZ - PSV, waar Jorn Aalders een ijzersterk PSV voor de dag zag komen en bespreken we ten slotte de uitspraken van Ronald Koeman in de persconferentie in aanloop naar dit interland-tweeluik.

Het Nederlands elftal staat op de drempel om zich te kwalificeren voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Als je niet verliest bij Polen, dan ben je er toch al?", stelt Jorn. "Het is verschil is drie punten en wanneer je op gelijke hoogte komt dan is het doelsaldo waarschijnlijk nog doorslaggevend", reageert Sander daarop.

Ook de titelstrijd in de "Het was een duidelijk signaal wat PSV afgaf. Ik denk dat het wel weer duidelijk is dat de kampioen van de Eredivisie bekend is", concludeert Jorn na de wedstrijd tussen AZ en PSV (1-5) van afgelopen weekend. "Je moet er als PSV zijnde weer voor oppassen dat je niet in zo'n dip als afgelopen seizoen terechtkomt, maar qua klasse is het wel een duidelijk verschil. Zeker met een AZ, een subtopper in de Eredivisie net onder de top drie."

Verder komt ter sprake of Emegha het in zich heeft om de nieuwe spits van het Nederlands elftal te worden. De 1,96 meter lange spits zit deze interlandperiode voor het eerst bij Oranje, mede door de blessure van Wout Weghorst. Besproken wordt of Emegha binnen afzienbare tijd Memphis Depay kan vervangen als eerste spits.

Bekijk en beluister de volledige podcast hieronder:

Ultrakaal
4 Reacties
913 Dagen lid
0 Likes
Ultrakaal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we deze man gewoon gelijk basis zetten morgen! Het kan niet veel slechter zijn dan Depay

Arena
1.486 Reacties
94 Dagen lid
3.424 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Depay is topscorer van Oranje. Dat is binnen Oranje het hoogst haalbare als individuele voetballer. Hoe kun je dan in vredesnaam "niet veel slechter zijn"? Iederéén die ooit in de spits stond van Oranje is dus slechter dan hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

