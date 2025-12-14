heeft Ajax zondag na dertien minuten voetballen prachtig op voorsprong gebracht in de Klassieker tegen Feyenoord. De middenvelder werd bij het vieren van zijn doelpunt knullig verwond door ploeggenoot .

Klaassen begon bij Ajax in de basis, nadat hij midweeks in de Champions League tegen Qarabag (2-4 overwinning) slechts invaller was. De 32-jarige routinier beschaamde het vertrouwen van interim-trainer Fred Grim niet, want met een prachtige uithaal van ruim twintig meter zette hij Ajax na een klein kwartier spelen op voorsprong.

Klaassen was na zijn treffer door het dolle heen. De middenvelder stormde richting de cornervlag, waarna diverse Ajax-spelers hem volgden om het openingsdoelpunt te vieren.

Nadat Klaassen onder de spelersmassa vandaan kwam, was te zien hoe er bloed uit zijn linker wenkbrauw stroomde. In de herhaling bleek dat teamgenoot Rosa vol op Klaassen botste, toen hij 1-0 van Ajax kwam vieren met de doelpuntenmaker. Klaassen kon het spel na een korte blessurebehandeling uiteindelijk snel hervatten.