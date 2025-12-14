De sluiting van de F-Side heeft geen negatief effect op de sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord, zo valt veel kijkers op. Integendeel: zij vinden de sfeer juist beter zónder de fanatieke aanhang.

De F-Side is volledig leeg als gevolg van de doelbewuste en succesvolle poging om de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen te staken. Met het herhaaldelijk gooien van vuurwerk wilden ze de overleden fan Tum eren, wiens droom het zou zijn geweest om een wedstrijd te laten staken.

Er zijn zondagmiddag dus minder toeschouwers dan gebruikelijk, maar de aanwezige fans zorgen wel voor sfeer. Ook zeggen meerdere fans dat ze blij zijn met de afwezigheid van de welbekende 'megafoonman'. die vaak opduikt bij thuiswedstrijden en goed hoorbaar is.

"Fijn dat lege vak. Kan je eindelijk weer eens voetbal kijken zonder megafoon of trommel", schrijft een kijker. Iemand anders stelt: "Wat een verademing dit, het gezang van het publiek." Een kijker stelt voor dat de F-Side ook gevuld had kunnen worden met kinderen. "Zo zonder harde kern is het best prima tot nu toe. Die trommels en megafoon, zijn we die dan ook kwijt? Hadden wel paar basisscholen uitgenodigd mogen worden."

Ook supportersvereniging Ajax Life is tevreden. "Zuid 1 mag dan verlaten zijn, de rest pakt het vooralsnog lekker op. Nu de spelers op het veld nog. Dat zou echt zo lekker zijn." De gebeden werden verhoord, want na twaalf minuten opende Davy Klaassen de score. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.