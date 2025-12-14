Live voetbal 12

Voetbalfans missen F-Side totaal niet bij Ajax - Feyenoord

De Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - Feyenoord, met een lege F-Side
Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 december 2025, 14:53

De sluiting van de F-Side heeft geen negatief effect op de sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord, zo valt veel kijkers op. Integendeel: zij vinden de sfeer juist beter zónder de fanatieke aanhang.

De F-Side is volledig leeg als gevolg van de doelbewuste en succesvolle poging om de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen te staken. Met het herhaaldelijk gooien van vuurwerk wilden ze de overleden fan Tum eren, wiens droom het zou zijn geweest om een wedstrijd te laten staken.

Er zijn zondagmiddag dus minder toeschouwers dan gebruikelijk, maar de aanwezige fans zorgen wel voor sfeer. Ook zeggen meerdere fans dat ze blij zijn met de afwezigheid van de welbekende 'megafoonman'. die vaak opduikt bij thuiswedstrijden en goed hoorbaar is.

"Fijn dat lege vak. Kan je eindelijk weer eens voetbal kijken zonder megafoon of trommel", schrijft een kijker. Iemand anders stelt: "Wat een verademing dit, het gezang van het publiek." Een kijker stelt voor dat de F-Side ook gevuld had kunnen worden met kinderen. "Zo zonder harde kern is het best prima tot nu toe. Die trommels en megafoon, zijn we die dan ook kwijt? Hadden wel paar basisscholen uitgenodigd mogen worden."

Ook supportersvereniging Ajax Life is tevreden. "Zuid 1 mag dan verlaten zijn, de rest pakt het vooralsnog lekker op. Nu de spelers op het veld nog. Dat zou echt zo lekker zijn." De gebeden werden verhoord, want na twaalf minuten opende Davy Klaassen de score. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Savarunl
48 Reacties
548 Dagen lid
383 Likes
Savarunl
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Mensen worden wakker, eindelijk We hebben die beroepstokkies niet nodig.

Deblauwe1
675 Reacties
1.174 Dagen lid
1.497 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou die harde kern zit wel tussen het andere publiek

K. Daffie
147 Reacties
831 Dagen lid
858 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We kunnen ze missen als kiespijn.

FrankdeG
285 Reacties
27 Dagen lid
701 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Megafoon man wordt niet gemist. Die mag wel structureel wegblijven.

dilima1966
2.881 Reacties
916 Dagen lid
15.835 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldig dat de f site er niet zat spreekkoren veel minder sfeer Geweldig genoten geen vernieling 👍 graag meer wedstrijden zonder harde kern

