Ajax-fans ergeren zich kapot: 'Gooi hem onmiddellijk het stadion uit'

Ajax-fans
Foto: © Imago
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 14:54   Bijgewerkt: 15:12

Supporters van Ajax ergeren zich groen en geel aan één medesupporter in de Johan Cruijff ArenA. Een man met een megafoon is dit seizoen ‘nog luider’ dan vorig jaar, merken fans op tijdens de wedstrijd.

De man met de megafoon is al jarenlang te horen, maar zondag lijken supporters zich nog meer te storen aan zijn aanwezigheid. Het regent boze tweets van fans die willen dat hij onmiddellijk het stadion uit wordt gezet. Wie de man niet heeft gehoord, kan in de uitzending van ESPN terugspoelen naar minuut 02.09. Toen was hij goed hoorbaar.

Ajax speelt zondagmiddag tegen Telstar. De wedstrijd begon om 14.30 uur. De ploeg van trainer John Heitinga begon erg stroef aan het duel en mocht van geluk spreken dat Telstar niet vroeg op voorsprong kwam. Na achttien minuten wist Wout Weghorst de score toch te openen. Het duel is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

KingCrimson
Wat ik al zei een egoïst als Gloukh past prima in de cultuur bij Ajax.

1;Hoe stelt Fcupdate in deze vast dat deze random tweets op X geplaatst zijn door Ajax fans? 2;Kan iemand mij uitleggen wat voor Fcupdate de meerwaarde is voor het toelaten en aanhouder van reageerders als Koning Calimero?

Ajax - Telstar

2 - 0
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

