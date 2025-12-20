krijgt een boete van zijn club Borussia Dortmund naar aanleiding van zijn wangedrag in het met 2-0 gewonnen Bundesliga-duel met Borussia Mönchengladbach van vrijdagavond. De 23-jarige Adeyemi kreeg het in eerste instantie aan de stok met zijn Nederlandse tegenstander , waarna hij met veel misbaar werd gewisseld.

Dortmund kwam in het laatste officiële duel van 2025 na tien minuten spelen op een 1-0 voorsprong door een treffer van Julian Brandt, die raak volleerde op aangeven van Niklas Süle. Daarmee was de ruststand gelijk ook bereikt. Een kwartier in de tweede helft kwam het op het veld vervolgens tot een uitbarsting tussen Adeyemi en Diks, die in Nederland voor Vitesse en Feyenoord speelde.

De twee waren even eerder al met elkaar in botsing gekomen, maar na het missen van een kans botvierde Adeyemi zijn woede helemaal op Diks. De aanvaller was buiten zichzelf van boosheid en leek niet meer voor rede vatbaar. Dortmund-coach Niko Kovac besloot dan ook direct in te grijpen en haalde Adeyemi meteen naar de kant. De elfvoudig Duits international wilde daarop al vloekend en scheldend rechtstreeks richting de kleedkamers vertrekken, maar werd onderweg tegengehouden door sportief directeur (en voormalig Dortmund-speler) Sebastian Kehl. Adeyemi nam toen alsnog, mopperend en al, plaats op de reservebank.

Zijn vervanger, Maximilian Beier, tekende tien minuten later voor de 2-0 eindstand, die ervoor zorgt dat Dortmund de tweede plaats in de Bundesliga overneemt van RB Leipzig. Kehl liet na de wedstrijd weten dat Adeyemi niet zomaar weg komt met zijn gedrag. "Zijn wissel was volledig terecht, hij speelde niet goed", zei de bestuurder voor de camera's van Sky. "Hij krijgt hier een boete voor. We gaan hier met hem over in gesprek. Ik wil deze reactie niet zien. En de trainer en het team ook niet. Dit is onacceptabel en dat weet Karim ook", aldus Kehl.