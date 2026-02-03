Live voetbal 2

'Feyenoord nadert akkoord met Fulham over doelman Steven Benda'

Steven Benda Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
3 februari 2026, 16:52   Bijgewerkt: 17:19

Feyenoord lijkt alsnog een opvolger voor Justin Bijlow in Engeland te gaan oppikken. Volgens FR12.nl hebben de Rotterdammers zich bij Fulham gemeld voor de Duitse doelman Steven Benda (27) en naderen beide clubs inmiddels een akkoord.

De blessuregevoelige Bijlow was ook dit seizoen veroordeeld tot het spelen van tweede viool, achter eerste keeper Timon Wellenreuther. Het kind van de club vertrok in januari, na twintig jaar bij Feyenoord te hebben rondgelopen, naar het Italiaanse Genoa. In de zoektocht naar een vervanger leek Feyenoord beet te hebben bij Seny Dieng (Middlesbrough), maar die deal ging tóch niet door.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt er echter op dat Feyenoord alsnog een nieuwe tweede keeper gaat vinden in Engeland. Volgens bovengenoemde site heeft de club zich inmiddels gemeld bij Fulham om Benda over te nemen en is een akkoord dus nabij. De 27-jarige Benda doorliep de jeugdopleiding van onder meer VfB Stuttgart, maar toog in 2017 naar Engeland, waar hij tekende bij Swansea City.

Die club verhuurde hem in de daaropvolgende jaren meermaals, om de Duitser in 2023 te verkopen aan Fulham. Namens de Londenaren kwam hij sindsdien tot vier officiële optredens. Dit seizoen werd Benda verhuurd aan Milwall, waarvoor hij in de eerste helft van het seizoen elf keer in actie kwam. In januari keerde hij terug bij Fulham.

Het nieuws van FR12 over Benda is inmiddels uit meerdere hoeken bevestigd. Onder meer 1908.nl en transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) maken melding van de concrete belangstelling van Feyenoord in de doelman. Voetbal International weet bovendien te melden dat de Rotterdammers inzetten op een huurdeal met Fulham.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Cyle Larin

Cyle Larin en Feyenoord officieel uit elkaar

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
Seny Dieng

BBC: ‘Huurtransfer Seny Dieng naar Feyenoord gaat niet door’

  • Gisteren, 18:21
  • Gisteren, 18:21
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Steven Benda

Steven Benda
Fulham
Team: Fulham
Leeftijd: 27 jaar (1 okt. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Millwall
9
0
2024/2025
Fulham
0
0
2023/2024
Fulham
1
0
2023/2024
Fulham
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel