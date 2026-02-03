Feyenoord lijkt alsnog een opvolger voor Justin Bijlow in Engeland te gaan oppikken. Volgens FR12.nl hebben de Rotterdammers zich bij Fulham gemeld voor de Duitse doelman (27) en naderen beide clubs inmiddels een akkoord.

De blessuregevoelige Bijlow was ook dit seizoen veroordeeld tot het spelen van tweede viool, achter eerste keeper Timon Wellenreuther. Het kind van de club vertrok in januari, na twintig jaar bij Feyenoord te hebben rondgelopen, naar het Italiaanse Genoa. In de zoektocht naar een vervanger leek Feyenoord beet te hebben bij Seny Dieng (Middlesbrough), maar die deal ging tóch niet door.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt er echter op dat Feyenoord alsnog een nieuwe tweede keeper gaat vinden in Engeland. Volgens bovengenoemde site heeft de club zich inmiddels gemeld bij Fulham om Benda over te nemen en is een akkoord dus nabij. De 27-jarige Benda doorliep de jeugdopleiding van onder meer VfB Stuttgart, maar toog in 2017 naar Engeland, waar hij tekende bij Swansea City.

Die club verhuurde hem in de daaropvolgende jaren meermaals, om de Duitser in 2023 te verkopen aan Fulham. Namens de Londenaren kwam hij sindsdien tot vier officiële optredens. Dit seizoen werd Benda verhuurd aan Milwall, waarvoor hij in de eerste helft van het seizoen elf keer in actie kwam. In januari keerde hij terug bij Fulham.

Het nieuws van FR12 over Benda is inmiddels uit meerdere hoeken bevestigd. Onder meer 1908.nl en transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) maken melding van de concrete belangstelling van Feyenoord in de doelman. Voetbal International weet bovendien te melden dat de Rotterdammers inzetten op een huurdeal met Fulham.