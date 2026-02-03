‘Feyenoord-speler wilde AD-journalist misbruiken om transfer te regelen’

Het Algemeen Dagblad heeft in een uitgebreid artikel stilgestaan bij het transfercircus. Daarin komen verschillende verslaggevers aan het woord met bijzondere verhalen. Fabian van der Poll vertelt over een niet nader genoemde speler van Feyenoord, die hem wilde misbruiken om een transfer af te dwingen.

“Op zoek naar nieuws appte ik tijdens de transferwindow eens met een speler van Feyenoord. De niet nader te noemen speler had nog een contract, maar had net gehoord dat hij mocht vertrekken”, zo schrijft Van der Poll in het uitgebreide artikel van het AD. De verslaggever geeft aan dat het hem ‘pijnlijk’ leek om te horen te krijgen dat je overbodig bent.

Artikel gaat verder onder video

“Toen ik hiernaar informeerde, kwam de speler met een opmerkelijk voorstel”, gaat de verslaggever verder. “Of ik een nieuwsbericht kon maken waarin ik schreef dat er volop belangstelling voor hem was.” Van der Poll had zelf geen aanwijzing dat dit het geval was. “En de speler zelf evenmin, bleek toen ik doorvroeg.”

De onbekende voetballer zag het probleem daarvan niet. “Het punt was: als ik schreef dat club X interesse had, dan schudde dat clubs Y en Z misschien wel wakker. Had ik mooi mijn stukje en stond hij in de picture - win, win. ‘Zo doe ik het wel vaker met journalisten’, aldus de speler.” Van der Poll maakt duidelijk het voorstel niet te hebben geaccepteerd, maar geeft dus geen hint naar de identiteit van de speler. Ook laat hij in het midden wanneer dit zich afspeelde.