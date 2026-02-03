Sunderland rekende maandagavond in eigen huis met ruime cijfers af van mede-promovendus Burnley (3-0). Hoewel niet tot scoren kwam, zijn de Britse media lyrisch over zijn optreden. Van verschillende media krijgt de spits het hoogste cijfer van alle spelers.

Sunderland nam het maandag in eigen huis op tegen Burnley. Met Brobbey en Robin Roefs in de basis kwam de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong door een eigen goal van Axel Tuanzebe. Habib Diarra verdubbelde de voorsprong na ruim een half uur spelen, waarna Chemsdine Talbi twintig minuten voor tijd voor het slotakkoord zorgde.

De Sunderland Echo beloont Brobbey met een 9 voor zijn optreden. “Kreeg niet de goal waar hij recht op had, maar dat maakte niet uit, Burnley kreeg simpelweg geen grip op hem. Bracht teamgenoten in stelling, ging voor tweede ballen en was een van de beste spelers op het veld. Een plezier om naar te kijken.”

Brobbey krijgt ook van The Northern Echo een 9. “Hij speelde als de perfecte nummer 9: sterk, agressief en technisch excellent met de bal aan de voet”, klinkt het. Ook fanmedium Roker Report beoordeelt de Nederlander met een 9. “Briljant in het vasthouden van de bal, de verdedigers van Burnley wisten niet wat ze met hem moesten doen. Het enige wat ontbrak, is een doelpunt. Hij kreeg een goede kans die werd gekeerd nadat hij slim draaide in het strafschopgebied, maar zijn beste kans kwam na een halfuur toen hij een volley probeerde.”