Britse pers lyrisch over ‘briljante’ Brobbey

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Niels Hassfeld
3 februari 2026, 10:11   Bijgewerkt: 10:21

Sunderland rekende maandagavond in eigen huis met ruime cijfers af van mede-promovendus Burnley (3-0). Hoewel Brian Brobbey niet tot scoren kwam, zijn de Britse media lyrisch over zijn optreden. Van verschillende media krijgt de spits het hoogste cijfer van alle spelers.

Sunderland nam het maandag in eigen huis op tegen Burnley. Met Brobbey en Robin Roefs in de basis kwam de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong door een eigen goal van Axel Tuanzebe. Habib Diarra verdubbelde de voorsprong na ruim een half uur spelen, waarna Chemsdine Talbi twintig minuten voor tijd voor het slotakkoord zorgde.

Artikel gaat verder onder video

De Sunderland Echo beloont Brobbey met een 9 voor zijn optreden. “Kreeg niet de goal waar hij recht op had, maar dat maakte niet uit, Burnley kreeg simpelweg geen grip op hem. Bracht teamgenoten in stelling, ging voor tweede ballen en was een van de beste spelers op het veld. Een plezier om naar te kijken.”

Brobbey krijgt ook van The Northern Echo een 9. “Hij speelde als de perfecte nummer 9: sterk, agressief en technisch excellent met de bal aan de voet”, klinkt het. Ook fanmedium Roker Report beoordeelt de Nederlander met een 9. “Briljant in het vasthouden van de bal, de verdedigers van Burnley wisten niet wat ze met hem moesten doen. Het enige wat ontbrak, is een doelpunt. Hij kreeg een goede kans die werd gekeerd nadat hij slim draaide in het strafschopgebied, maar zijn beste kans kwam na een halfuur toen hij een volley probeerde.”

0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.796 Reacties
1.225 Dagen lid
8.967 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goede keuze gemaakt afgelopen zomer Brobb , wie weet bij welke clubs je nog gaat spelen . Succes

Pasveer
44 Reacties
993 Dagen lid
49 Likes
Pasveer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik mag hopen dat die mee gaat naar het WK. Hij staat te buffelen waar je U tegen zegt dit jaar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Sunderland - Burnley

Sunderland
3 - 0
Burnley
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
19
5
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
6
Liverpool
24
6
39
7
Brentford
24
4
36
8
Sunderland
24
1
36
9
Fulham
24
-1
34
10
Everton
24
-1
34

