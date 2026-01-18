Live voetbal 11

Brobbey komt met bescheiden reactie na prachtig doelpunt: ‘Ik ga niet liegen’

Brian Brobbey Sunderland Crystal Palace
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
18 januari 2026, 13:19

Brian Brobbey was zaterdag opnieuw de gevierde man bij Sunderland. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen spits maakte het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-1). Hij erkent dat hij verrast was dat zijn inzet in een goal resulteerde.

Brobbey maakte zaterdag tegen Crystal Palace zijn vierde doelpunt in dienst van Sundeland. Eerder was hij trefzeker tegen Arsenal (gelijkmaker), Bournemouth (winnende treffer) en Tottenham Hotspur (gelijkmaker).

Brobbey kreeg in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace in de punt van de aanval het vertrouwen van hoofdtrainer Régis Le Bris. Twintig minuten voor tijd groeide hij met een prachtig doelpunt uit tot matchwinner: vanbinnen het strafschopgebied scoorde hij met een snelle voetbeweging met de buitenkant van de voet.

Artikel gaat verder onder video

“Het was een goede pass op mij en de finish was ook goed. Ik ga niet liegen: ik had niet gedacht dat de bal op deze manier in het doel zou vallen”, vertelt Brobbey na afloop bescheiden in gesprek met de BBC. “Ik was erg blij met het doelpunt.”

Brobbey is ontzettend blij met de steun die Sunderland tegen Crystal Palace kreeg van het thuispubliek. “De fans zijn nooit stil, ze blijven zinnen om ons te steunen. We hebben fantastische fans hier. Ik ben blij met mijn doelpunt. Ik moet doorgaan op deze manier”, aldus de voormalig Ajacied.

@viaplaysportnl

𝗕𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗕𝗥𝗢𝗕𝗕𝗘𝗬 𝗦𝗟𝗔𝗔𝗧 𝗪𝗘𝗘𝗥 𝗧𝗢𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗜𝗞𝗧 𝗛𝗘𝗘𝗥𝗟𝗜𝗝𝗞 𝗕𝗜𝗡𝗡𝗘𝗡ⵑⵑ 😍

♬ origineel geluid - Viaplay Sport Nederland

➡️ Meer Sunderland nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

Brobbey met heerlijke goal matchwinner bij Sunderland - Crystal Palace

  • Gisteren, 18:05
  • Gisteren, 18:05
Romaine Mundle bij Feyenoord

Feyenoord heeft belangstelling voor aanvaller Romaine Mundle

  • wo 14 januari, 14:32
  • 14 jan. 14:32
Brian Brobbey van Sunderland

Brian Brobbey weigert in Engeland interview met journalist Sjoerd Mossou

  • di 13 januari, 10:15
  • 13 jan. 10:15
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sja
89 Reacties
428 Dagen lid
219 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit soort doelpunten maken is wel een teken dat je er wat lekkerder in begint te komen👌🏻💯

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sja
89 Reacties
428 Dagen lid
219 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit soort doelpunten maken is wel een teken dat je er wat lekkerder in begint te komen👌🏻💯

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
17
4
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel