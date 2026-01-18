was zaterdag opnieuw de gevierde man bij Sunderland. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen spits maakte het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-1). Hij erkent dat hij verrast was dat zijn inzet in een goal resulteerde.

Brobbey maakte zaterdag tegen Crystal Palace zijn vierde doelpunt in dienst van Sundeland. Eerder was hij trefzeker tegen Arsenal (gelijkmaker), Bournemouth (winnende treffer) en Tottenham Hotspur (gelijkmaker).

Brobbey kreeg in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace in de punt van de aanval het vertrouwen van hoofdtrainer Régis Le Bris. Twintig minuten voor tijd groeide hij met een prachtig doelpunt uit tot matchwinner: vanbinnen het strafschopgebied scoorde hij met een snelle voetbeweging met de buitenkant van de voet.

“Het was een goede pass op mij en de finish was ook goed. Ik ga niet liegen: ik had niet gedacht dat de bal op deze manier in het doel zou vallen”, vertelt Brobbey na afloop bescheiden in gesprek met de BBC. “Ik was erg blij met het doelpunt.”

Brobbey is ontzettend blij met de steun die Sunderland tegen Crystal Palace kreeg van het thuispubliek. “De fans zijn nooit stil, ze blijven zinnen om ons te steunen. We hebben fantastische fans hier. Ik ben blij met mijn doelpunt. Ik moet doorgaan op deze manier”, aldus de voormalig Ajacied.